Sin incidentes reportó la policía municipal Atlapexco, Hgo.- Elementos de la policía municipal intensificaron sus acciones de recorridos y vigilancia durante las celebraciones de la Nochebuena donde afortunadamente no se presentaron eventualidades mayores. Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios Los policías municipales implementaron diversos recorridos en el municipio. De acuerdo al director del área, Vicente Martínez Alonso, los policías hicieron lo propio al realizar diversos recorridos por el municipio, además de mantener activa las actividades del operarito Bienvenido Paisano. Es por ello que al terminar las celebraciones no se reportaron incidentes como en años anteriores, por lo que agradeció el apoyo de la ciudadanía para que todo haya resultado con saldo blanco. Adelantó que estas mismas actividades se desarrollarán durante las festividades de fin de año, en donde mucha gente arribará al municipio para estar y convivir con sus familiares. Por ello, exhortó a conducirse con civilidad, a los automovilistas a no manejar en estado de ebriedad, además de hacer por enésima vez el llamado a evitar beber en exceso, ya que ello trae diversas consecuencias, además de no realizar disparos al aire. Finalmente expuso que mantendrán los recorridos de forma permanente, ya que ha sido una de las indicaciones de la presidenta municipal.