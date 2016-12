Iglesia recordará el Día de los Santos Inocentes

Dijo que este día es una fecha importante que se debe recordar, pero sobretodo conocer realmente los acontecimientos que se registraron en esa época “se recuerda cuando el Rey Herodes escuchó que había nacido un Rey, por ello buscó a ese niño para que no le hiciera competencia, y como no lo encontró mandó a matar a todos los niños de esa época; niños que fueron arrebatados de sus madres y muertos, esto es lo que realmente se recuerda”. Sin embargo, reconoce que actualmente este día actualmente se presta para hacer otras cosas que no tienen nada que ver “el Día de los Santos Inocentes no tienen nada que ver con otras cosas, creo que hoy se debe de recordar a tantos inocentes que siguen muriendo, que los seguimos maltratando, por ello se debe de recordar el verdadero sentido de este día, Herodes mandó a matar a todos los niños para así acabar con el Salvador cosa que no logró”. Pidió a los padres de familia para que siguiendo el ejemplo de José que salvó a Jesús, hoy también deben de salvar a los niños de todos los peligros que se vive diariamente. Expone que la gente actualmente acostumbra el día 28 de diciembre con motivo del Día de los Santos Inocentes hacer toda una serie de bromas, pero esto se debe a que la gente no sabe que celebra y no tiene que hacer “creo que todos lo han distorsionado y no tiene ningún sentido lo que hacen con sus bromitas, ya que solamente buscan hacer pasar malos ratos a la gente”. Finalmente, dijo que se debe de conocer y darle el verdadero sentido del Día de los Santos Inocentes y darles apoyo a quienes realmente necesitan de una ayuda “la gente no debe de prestarse a juegos y a las demás travesuras que se les hace a los demás…”.