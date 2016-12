Espejeando Una vez recuperados de los festejos navideños que, esperamos de todo corazón, permitieran generar reflexión sobre la manera en que, alejándonos de actitudes egoístas, podemos colocar nuestro granito de arena para cambiar la realidad social en la que vivimos; comienza la cuenta regresiva de cara al final de este año 2016, doce meses que concluyen dejándonos positivas y amargas experiencias, sucesos que, si los supimos canalizar debidamente, representarán grandes enseñanzas y una oportunidad para mejorar. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Así, en esa gran cadena de acontecimientos, no solo encontramos situaciones que experimentamos de primera mano al situarse en el plano personal, sino también a eventos que de forma indirecta nos unen, que nos convierten en parte de un todo y que nos mantienen en concordancia con nuestra realidad, esa que palpamos en nuestro quehacer cotidiano, la que nos mantiene sujetos, además de a las fuerzas naturales que dan orden al universo, a los lineamientos que por acuerdos mutuos, forman parte de la serie de reglamentaciones que garantizan la sana convivencia en toda comuna civilizada, siendo el respeto de estas normativas, una prerrogativa y una obligación de quienes tienen por encomienda gobernarnos, llámese servidores públicos o representantes populares; muchos de ellos, electos por mandato directo de la ciudadanía que, por lo menos en este año que concluye y en lo que respecta al estado de Hidalgo, tuvo la oportunidad de definir, a través del voto, a su gobernador, alcaldes y diputados locales, todo ello en un proceso que se catalogó como histórico, por ser la primera ocasión en la historia electoral de la entidad, en que se realizó una elección de tal naturaleza. De este evento ya pasaron más de tres meses, un periodo en si corto pero durante el cual los actuales mandatarios han dado muestra de sus capacidades e incluso se pudieron permitir utilizarlo como un periodo de prueba y ajuste, días en que, si así lo consideraron prudente, tuvieron la oportunidad de observar la manera en que “caminan” sus respectivos ayuntamientos, todo ello mediante el análisis del desempeño de sus subordinados, muchos de ellos con sobrada capacidad, hay que reconocerlo, mientras que otros como producto de compromisos ya sea de campaña, amistad u de otro tipo de afinidades. Como suele suceder en todo grupo de trabajo, en la administración pública encontramos desde los que son responsables, sumamente eficientes y con alto espíritu de servicio, hasta los que representan todo lo que un servidor público no debe ser o representar, siendo estos últimos los que, por sus conductas altivas, prepotentes o de plano indiferentes, echan por tierra los esfuerzos que se realizan o pudieran realizarse por quien está al frente de tal o cual gobierno; aunque también se dan casos de mandatarios que, por la serie de componendas a las que recurrieron para llegar al poder y por los compromisos que estas generaron, suelen ser demasiado permisivos con los hombres y mujeres que deben estar bajo sus órdenes y su estricto control, exceso de confianza del que tarde o temprano, como ya ha ocurrido, los lleva a enfrentar solos, ya sin el supuesto respaldo de esos personajes a los que tanto permitieron y les brindaron total amistad, las consecuencias que, algunas veces por desconocer las causas de las mismas y otras no tanto, ellos mismos consintieron. Replantear propósitos o renovarlos, es una de las frases comunes de estos días en los que agoniza el 2016, pues en nuestras vidas solemos hacerlo y la mayoría de nosotros aprovechamos, precisamente esos últimos segundos del año, para buscar, lo cumplamos o no, replantear la estrategia a la que nos sujetamos en este año que termina y buscar con mayor ahincó, el alcanzar las metas que de manera voluntaria establezcamos; por lo que no sería del todo descabellado que en pleno contagio de ese espíritu de renovación que deambula en el ambiente decembrino, algunos, la mayoría o la totalidad de los gobernantes, decidan replantear el camino, en el entendido de que gozan del derecho de hacerlo y que, tal vez, aludiendo al ajedrez, el mover algunas de sus piezas pudiera evitarles, en un futuro que se antoja lejano pero que realmente está más cerca de lo que parece, caer en un estrepitoso y desastroso jaque mate… ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando