¡Ambulantes dejan basura! Ixmiquilpan, Hgo.- "Si vienen a vender sus cosas que por lo menos limpien donde se instalaron y que recojan su basura, la dejan ahí, se empieza a apestar el lugar o peor aún los perros empiezan a hacer su reguero y la fuente que está ahí descuidada, se ve mal". Se quejan por la basura que dejan los comerciantes ambulantes tras sus ventas. Fueron las palabras de Mayra Trejo Trejo, vecina de Ixmiquilpan, quien comenta ante esta redacción el "montonal" de basura que se encontraron el día sábado, en la zona frente a joyería, "una que comerciantes que se pre instalan en esa zona dejan basura y el camión de la basura no las levanta". "Y aparte los días lunes en éste lugar se ponen puestos que no dejan pasa a la calle de atrás pues invaden toda la baqueta, no tienes lugar para pasar y cuando lo quieres hacer se molestan y te dicen que no es paso, cuando el que invade el lugar es él", explicó. Así como también señala que la ciudadanía no tiene cómo pasar por el lugar ya que solo existe un pasillo para cruzar ese espacio y si pisas algo los comerciantes se molestan y llegan a agredirte verbalmente. Hizo un llamado a las autoridades a que inspeccionen el lugar y ordenen a estos comerciantes para no causar algún problema a futuro.