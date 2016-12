Denuncian obstrucción de banqueta Ixmiquilpan, Hgo.- En una denuncia ciudadana por personas que transitan por la calle Felipe Ángeles, manifestaron su molestia contra un automovilista, quien se estaciona ocasionalmente en la entrada de la privada en mención, obstruyendo con esto la acera. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Piden ciudadanos que se sancione a quienes no respetan las áreas de paso. Esta situación genera descontento pues, el automovilista se estaciona en las afueras de la privada donde personas que circulan por la misma se ven en la molesta necesidad de descender de la banqueta para continuar con su recorrido, exponiéndose así, a un percance que atente contra su bienestar. De igual forma expresan su molestia en contra de las autoridades, que a la fecha no sancionan actos que violentan la ley, y exponen a transeúntes, en donde policías de tránsito pasan haciendo su recorrido habitual por esta zona e ignoran la situación, ya que no llaman la atención o levantan infracción al conductor por estacionarse en un lugar prohibido; ciudadanos esperan que estas situaciones no se repitan pues crea descontento en general. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA ¡Ambulantes dejan basura! Fomentemos el deporte 1 millón de firmas para derogar reforma educativa Ciudadanos agradecen tomas eléctricas en el centro ¡Por fin instalan a Vendedoras ambulantes!