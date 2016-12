Hallan inocente a Mauro Ruiz de segunda demanda penal Acusado por el ilícito de abuso de confianza por el hoy dirigente del Grupo Ejidal de Producción Cañera Carlos Iván Torres Morales. El pasado 30 de septiembre, el Tribunal Colegiado de Circuito Noveno revocó el auto de formal prisión dictado por el Juez Primero Penal del Sexto Distrito emitido en marzo del 2016 y en su lugar se dictó el auto de libertad a favor de Mauro Ruiz Villa acusado por el ilícito de abuso de confianza por el hoy dirigente del Grupo Ejidal de Producción Cañera Carlos Iván Torres Morales. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios MAURO RUIZ AL CENTRO, a su derecha su hermano y a su izquierda su abogado Carlos Antonio Vázquez El ex regidor Ruiz Villa en rueda de prensa dada en la Plaza Principal este lunes por la mañana expresó que “ya se arregló todo, se dio el fallo a favor mío, no tenía nada que ver en esto, tenía un segundo proceso del cual tenemos las pruebas de que ya se resolvió a favor y como prueba ya me regresaron mi fianza”. Recordó que en su contra Carlos Iván Torres interpuso dos demandas, ambas por abuso de confianza y fraude, la primera por 3 millones de pesos y la segunda por 750 mil pesos. La primera fue hallado inocente y en diciembre del 2015 le devolvieron los 160 mil pesos que pagó de fianza mientras que el 09 de este mes, le regresaron los 384 mil pesos de fianza por el segundo proceso al hallársele libre de esa acusación. “Que estén enterados los compañeros cañeros que nada de este era cierto, que era acusaciones falsas para desacreditarme a mí, ahorita la situación es diferente” agregó el ex regidor. Recordó que en meses pasados, interpuso una demanda por daño moral en contra de Carlos Iván Torres por un millón de pesos pero además colocó otra acción penal en contra de él porque le retuvieron “indebidamente los alcances cañeros de las zafras 2012-2013 y 2013-2014 por la cantidad de 266 mil 887.50 pesos” y pese a que pidió un amparo no lo pudo obtener. Por su parte, Carlos Antonio Vázquez Navarro abogado de Mauro Ruiz acusó que el Juez Segundo de Primera Instancia de nombre Salvador Ruiz Martínez que llevaba el caso, fue parcial inclinándose hacia Iván Torres por lo cual, pidieron su remoción al cargo y por tal motivo fue removido a San Luis Potosí. Ruiz Villa aseguró que Iván Torres armó todo el caso con el fin de quedarse al frente de la organización sin embargo ahora que tiene la dirigencia, en vez de atender a los agremiados tiene un cargo en la actual administración como director de la DAPAS Rural. Pudiera que el próximo año dijo, se resuelvan las dos denuncias en contra de Iván Torres y pudiera pisar la cárcel por haber fabricado todas esas acusaciones para desprestigiarlo y quedarse con la organización cañera. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Hasta febrero nuevas dirigencias del PRI Sí hubo obras refrendadas para el 2017 dice CODESOL Cerró el año Coordinación de DH con más de 50 quejas Falsas las declaraciones de Amelia Núñez dice Comercio Invitan al Concurso de baile de Huapango