La grieta sigue creciendo y la incertidumbre también El alcalde Baldemar Orta López acudió a la comunidad de Pezmayo en dónde dialogó con los afectados y anunció que un especialista acudiría a verificar la situación. A muy temprana hora el presidente municipal acompañado de un equipo de colaboradores , arribó en la galera municipal de la comunidad Cacateo, en donde dialogó con los afectados por el desalojo de la comunidad de Pezmayo, informando que habrá de acudir personal especialista para revisar la zona de riesgo, así mismo los pobladores narraron como han ido observando el avance de dicha grieta con la zozobra de lo que pueda ocurrir. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Aproximadamente trescientos metros de largo es la grieta que afecta la comunidad de Pezmayo. El alcalde Baldemar Orta López, acompañado de la titular de recursos materiales Yurany Hernández Escobar, el director de protección civil, el técnico Eliseo Morales Covarrubias así como el jefe de la jurisdicción sanitaria número VI, el doctor Oscar Jiménez Villalobos, sostuvieron una reunión con las autoridades de la comunidad afectada Pezmayo, así como de la localidad en donde se abrió el albergue Cacateo, y las autoridades de la comunidad La Peñita, quienes son los que se percataron de la falla geológica. En donde se organizaron para tomar las medidas de seguridad, así como organizar a las familias para la apertura del albergue, la organización de la alimentación, limpieza e higiene, además de realizar el censo de las familias que se resguardaron con familiares y los que se encuentra en el albergue. Durante su mensaje del presidente municipal es la prevención, para la seguridad de las personas, brindándoles el respaldo con la entrega de cobijas, víveres, ropa, además de solicitar la presencia de un especialista para que determine la causa de la grieta, y tomar las medidas de prevención. Posteriormente realizaron un recorrido en el lugar en donde la grieta se extiende aproximadamente trescientos metros de largo, en donde en algunos puntos la tierra se ha abierto aproximadamente una cuarta, extendiendo la palma de la mano hacia la grieta, en algunos puntos la profundidad rebasaba el metro y medio, en otros hasta los tres. Ante el desconocimiento de la causa de que provocó dicha grieta, las autoridades municipales hacen el atento llamado de no acudir a su domicilio hasta que haya pasado el riesgo, señalando que se les proveerá de todo lo necesario, hasta que se cuente con el dictamen. No deja de extenderse Marcelino Antonio Martínez, delegado de Pezmayo, narró que desde el pasado viernes se comenzó a notar actividad inusual en la parte de La Peña, pero fue hasta el día sábado cuando las autoridades de dicha localidad bajaron para informar lo que estaba pasando, por lo que acudieron a verificar y observaron que había una grieta bastante extensa y se escuchaban algunos estruendos. Refieren que cada dos horas se escucha que truena bajo la tierra, y han acudido a medir la profundidad detectando que ha ido creciendo también, ya que de 30 centímetros ha pasado a cuatro metros, y refiere que han arrojado varas más largas que desaparecen en la grieta lo que les da a entender que no hay una medida conocida. Incluso señala que Protección Civil colocó una cinta a varios metros de distancia para restringir el lugar y que las personas no se acerquen, y al acudir a revisar incluso de madrugada observaron que la grieta ya había avanzado hasta donde se colocó la línea, lo que significa que no se ha detenido y no saben hasta donde habrá de llegar. Ante esto refiere que no tienen más opción que esperar a que se les informe que el peligro ha pasado y que pueden regresar a sus hogares, mientras tendrán que seguir en el albergue para evitar un riesgo para sus familias.