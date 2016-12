Molestia ciudadana por ausentismo de funcionarios en la presidencia

Fidencio Aquino, vecino de la comunidad de Chichiltepetl, fue quien mostró su molestia que al llegar al palacio municipal éste estaba solitario y no había ningún funcionario que lo atendiera “aquí alguien debe de poner orden, ya que no es posible que nosotros viajemos de lejos y vengamos a la presidencia, y que no haya ningún funcionario que nos atienda, eso no es justo que nosotros viajemos de lejos y con hambre”. Para concluir, exhortó a que se ponga orden en este sentido y que atiendan a la ciudadanía. Cabe señalar que desde hace algunos días se viene anunciando que algunos servicios no podrán otorgarse debido a la temporada vacacional que se vive, sin embargo, algunas dependencias tienen personal de guardia para atender a los habitantes.