En Tancanhuitz el propósito de llevar a cabo la concientización de los comerciantes de dejar sus vehículos en sus viviendas y lograr con ello que los visitantes instalen sus vehículos sobre la calle principal y no tengan complicaciones en buscar un lugar en los dos estacionamientos que existen, ha dado poco resultado, sobre todo cuando los comerciantes han hecho caso nulo a las peticiones de la administración, generando con ello que al no acceder uno de ellos, no accedan todos y por consecuencia la vialidad de las calles en este municipio siga siendo una problemática para quienes buscan visitar el lugar, sobre todo durante la presente temporada en que todas las familias se reúnen y sobre todo en que todos los trabajadores que emigran a los jornales es precisamente cuando retornan con sus familiares.

En la delegación de Huichihuayán el desabasto de gasolina ha generado diferentes comentarios entre ellos que se encontraban racionándola a 15 litros por unidad, porque se encontraban almacenando el producto ante el posible incremento que se dará en el mes de enero y con lo cual se busca generar mayores ganancias a las actuales, pero lo peor es el caos que esto se encontraba provocando ya que además de insultos se generaron conatos de pleitos en el lugar, porque pobladores de municipios cercanos como Axtla, Cómoca y Matlapa, acudían al lugar y al saber que solamente les venderían 15 litros se molestaban argumentando que estos los gastaban tan solo en el trayecto de regreso de lo cual tenían razón, pero los más preocupados por el desabasto de combustible en la zona eran los turistas que preferían retornar a sus hogares antes que correr el riesgo de quedarse varados en la carretera de regreso.