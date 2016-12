Apreciaciones Una verdadera psicosis se vivió ayer por la mañana entre automovilistas debido a la noticia de escasez de gasolina en el varias partes del estado, principalmente en la capital, lo que desató una ola de compras de pánico para abastecerse en las gasolineras de los municipios y evitar quedarse sin combustible. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios En Tamazunchale ayer por la mañana se vivió una demanda que sobrepasó la capacidad de abastecimiento de las estaciones generando la alarma de que también se había terminado la gasolina, sin embargo a partir del medio día se normalizó el servicio aunque regulando la cantidad de combustible que se expendía para evitar el acaparamiento. Y es que hubo quienes buscan acumular o almacenar el combustible con fines de venta en el caso de que se presente una escasez, situación que se denunciaba también se estaba presentando en algunas gasolineras ya que hay la especulación de que el precio del hidrocarburo pudiera incrementarse hasta en 20 pesos el litro, lo cual hasta el momento no tiene fundamento alguno, ya que el mismo gobierno federal no ha dado a conocer nada al respecto. Aun así algunos alcaldes incluso vaticinaban que la falta de gasolina pudiera paralizar las actividades y servicios de los ayuntamientos a la población, una postura poco responsable que no hace más que generar más pánico entre las personas, e incluso el turismo se vio afectado por este rumor al grado de considerar mejor regresar a sus lugares de origen para evitar arriesgarse. En tanto en el municipio el alcalde acudió a la comunidad de Pezmayo para dialogar con los afectados y llevar ayuda garantizando que en breve acudirá personal experto en este tipo de fenómenos geológicos para valorar la situación. Así mismo el presidente respondió a los cuestionamientos sobre si la evacuación era realmente necesaria, a lo que señala el munícipe que no se puede considerar una exageración debido a que se tienen que tomar todas las medidas de prevención antes de que se pueda presentar una tragedia de grandes magnitudes. Anoche también personal de Protección Civil acudió para instalar una cocina y llevar más víveres a las familias a fin de solventar las carencias que tienen en este momento al estar fuera de sus hogares, además de voluntarios que acudieron hasta Cacateo para entregar ropa y cobijas directamente a los afectados. Mientras tanto se criticó mucho que la atención estuviera centrada en la celebración de los XV años de Rubí en el altiplano potosino, en donde se concentraron alrededor de seis mil personas con un saldo fatal de un muerto y dos heridos, en donde incluso estuvo presente el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López así como funcionarios de primer nivel para resguardar la celebración del evento. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones