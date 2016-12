Apreciaciones A pesar de que la SEDESORE a inicios de este año y por cambios en las reglas de operación, había anunciado que las obras que se realizan en coparticipación con los municipios debían quedar listas para antes del 31 de diciembre sin opción de refrendarse al año siguiente, al final no fue tan rígida dicha determinación. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Y es que según lo informado por el Municipio, entre 10 y 12 obras fueron refrendadas para el próximo año con plazo máximo para culminarse para el 31 de marzo según lo externado por el titular de CODESOL Saúl Ortega Alvarado. Era difícil que los municipios cumplieran con ese requisito ya que, siempre hay tardanza en la autorización de los proyectos, llevar a cabo el proceso de licitación y al final que lleguen los recursos para que la empresa ganadora de la obra comience con los trabajos. La mayoría de las obras que fueron refrendadas en Valles, expresó Saúl Ortega tienen que ver con proyectos de introducción de energía eléctrica, drenaje, agua potable y construcción de plantas tratadoras como en Santa Rosa. Antes de acabar este año, el ex regidor Mauro Ruiz Villa dio a conocer que en las dos demandas por abusa de confianza y fraude por casi 4 millones de pesos que fueron puestas en su contra por el hoy dirigente de la organización Grupo Ejidal de Producción Cañera Carlos Iván Torres, fue hallado inocente. Ahora dijo, le toca el turno a él pedir a la justicia mexicana que mida con la misma vara a Carlos Iván Torres a quien ya demandó por daño moral y por haberle retenido el producto de sus ganancias de dos zafras que en total ronda el millón 266 mil pesos. Ese caso data de agosto del 2014 cuando Ruiz Villa fue regidor en el periodo 2012-2015 e incluso llegó a pisar la cárcel por varias semanas. El ex edil, luego de haber logrado huir de una primera intención de detenerlo tras ponerle una “emboscada” al final terminó aprehendido cuando llevaba a sus hijos a la escuela. En su momento se dijo que todo ese conflicto dentro de la organización en donde Ruiz Villa era dirigente, se debió también a tintes políticos ya que éste pertenecía a un grupo dentro del PRI distinto al de Carlos Iván Torres. Pero Mauro Ruiz dejó en claro que todas las acusaciones en su contra fueron con el fin de quitarle la dirigencia de la organización para que se quedara al frente Carlos Iván Torres actual director de la DAPAS Rural. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones