Mientras el fantasma del aumento de las gasolinas nos da vueltas para inicio de año, el fenómeno viral del 2016 fue sin duda los XV años del festejo de Rubí. Fue uno de los eventos más esperados y sobre todo la carrera de caballos para ganar una "chiva", es decir, un premio de 10.000 pesos. Esta tradición de las fiestas de pueblo en San Luis Potosí no es muy conocida en otros lugares del país, por lo que el evento, que se llevó a cabo en la tarde del 26 de diciembre, causó confusión. En el tumultuoso incidente hubo que lamentar la muerte de un adulto. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Mire este pueblo recibió por lo menos más de treinta mil personas, pero a la par de esto prensa de todo el mundo estuvo presente, así de grande fue el atractivo de redes sociales que degeneró un festejo de los XV años de pueblo a una recepción obligada hasta de extranjeros; de toda la parafernalia que se armó de asistencia de artistas y grupos solo uno llegó, Marco Flores y su banda Jerez. Sobre el deceso, la víctima fue un hombre adulto, el hombre se encontraba en estado de ebriedad y que no había seguido las medidas de seguridad para el público durante la carrera. Pero esto y cosas peores veremos, escrito está en la biblia, diría don Fulgencio, un católico recalcitrante que a todo asemeja a las cosas de Dios y porqué no, mire que por un lado vemos una promoción internacional de un festejo de XV años y ya se midió el ranking ante la sociedad, 1. 2 millones alcanzó una invitación, ahora veremos cómo miden el impacto del incremento de las gasolinas. Para la gente común pareciera que esos XV años de Rubí fue obra de una casualidad, para la gente que piensa distinto y está alerta a lo que sucede al país, todo le parece extraño y desconfía de cualquier suceso. Mire que cada paso del gobierno en cualquier parte del mundo, si es un impacto para la sociedad siempre será tema público las redes sociales, por cierto estas ya tiene rato que rompieron el cerco natural de la información. Hoy es contra natura, todo está expuesto a degenerar su cause que en antaño estaba en un molde y a eso le apuestan los que saben de armar estrategias publicitarias de cualquier tipo. Así que no les extrañe que más experimentos de esta naturaleza rompan las expectativas de la sociedad. El medir los efectos de esta eventualidad tiene sus ventajas, tiene sus correcciones, el tiempo desde que salió a la luz pública, el formato en que fue presentado, el impulso de las televisoras nacionales y lo de abajo, tomado en una inercia distinta, genera una transformación social que vio frutos como efecto de convocatoria de miles de ciudadanos, así las causas humanas y el impulso que se le da de manera intencional. Quien instrumentó esto, no se aprecia sea algo de la casualidad. El encausamiento de la sociedad hoy es evaluado, veremos para que sirve estas herramientas que realizan pruebas públicas, ¿Tendrán que ver con el siguiente proceso electoral del 2018? Nos viene a la memoria que por muchos años atrás el estado de San Luis Potosí se le ha denominado el laboratorio político del gobierno federal, fue ahí donde se instrumentó la segunda vuelta electoral por primera vez, como una herramienta política que fue evaluada y asimilada. La estructura del estado los utilizó, fue este mismo estado en donde un gobierno del estado le fue cambiado un gobernador, es decir el primer gobernador destituido por Carlos Salinas de Gortari en el año de 1991 con Fausto Zapata Loredo, lo que forzaría a que nueve gobernadores más que cayeran. Fue sustituido por Gonzalo Martínez Corbalá tras una comisión plural negociadora, con el entonces líder Salvador Nava Martínez, uno de los padres de la democracia post moderna. Mire que quienes desconfían tienen algo de razón para hacerlo. Regresando a Ixmiquilpan tenemos que ver los incendios que se han suscitado en el basurero municipal, se trata de hechos que tienen que ver con la mano del hombre, es decir, de un formato intencional que provoca un caos por que quema el cartón, herramienta que los pepenadores usan para vivir, así como los plásticos, un material que el coleccionar les genera una ayuda económica a las familias. El llamado de las autoridades para que sea supervisadas las personas ajenas que se introducen al basurero. Por otro lado, el desfogue de agua en algunos canales terminan inundando domicilios, es algo que ya con anterioridad ha sucedido, pero en muchos de estos hechos son mismos beneficiarios de las canaletas los afectados. Es importante asegurar que el agua que riegan normalmente se les sale de control ante la falta de una buena coordinación entre los que abren las compuertas y los que supervisan el riego en los surcos.