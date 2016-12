¡Se desborda canal e inunda casa! No se presentó ninguna pérdida material pero sí se vieron afectados por alrededor de 8 horas, en lo que pudieron destapar el canal. Ixmiquilpan, Hgo.- El pasado lunes, como de costumbre, se llevó a cabo el riego en los terrenos de cosecha en la Matanza así conocido por habitantes del lugar en el barrio de Progreso y pese a las malas condiciones que este canal se encuentra y por la basura incrementada en el lugar, éste se desbordó causando tiradero de agua por calles aledañas. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Temen que pueda volver a ocurrir un incidente de este tipo por lo que hacen un llamado a las autoridades para evitar mayores contingencias. Calle los Nogales, paseo de Los Sabinos y entrada al Mandhó fueron las más afectadas por este desborde, ya que corrió agua desde alrededor de las 05:00 horas de la tarde y así mismo se vio afectada una vivienda a lado de donde comenzó el incidente, ocasionado por la basura en este canal de riego, lo que evitaba la buena circulación del agua y se comenzaba a desbordar. “Estábamos fuera de nuestra casa pues fuimos a casa de unos familiares en la comunidad del Tepe y cuando regresamos en la entrada de la calle vimos mucha agua tirada, en varias partes ya se había hecho lodazal por el agua ya que la calle era de terracería; ya después cuando llegamos a nuestro domicilio nos percatamos de que en nuestro patio estaba lleno de agua y no podíamos pasar a nuestra casa”. Fueron las palabras de los propietarios del domicilio afectado, aunque señalan que ya se veían amenazados con que pasara esto; así mismo indicaron que no se presentó ninguna pérdida material pero sí se vieron afectados por alrededor de 8 horas en lo que pudieron destapar el canal. Hacen un llamado de atención a las respectivas autoridades y personas a que se vigile la zona de riego y una limpieza general ya que esto puede volver a ocurrir en esta zona. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Trabajarán en escuelas con deporte Borracho a punto de caer al río Segunda edición del Festival de música y arte ¡Se incrementa ocupación en zona hotelera! Parques acuáticos, los más visitados en temporada