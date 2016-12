¡Alertan en el manejo de cohetes por temporada decembrina! Las personas que realizan este tipo de prácticas tendrán que realizarlo en áreas alejadas de casas para evitar incendios. Ixmiquilpan, Hgo.- Tras la apertura en la venta de cohetes y fuegos artificiales en temporada de Navidad y las celebraciones de fin de año, Protección Civil da a conocer sus recomendaciones e invita a la ciudadanía Ixmiquilpence para que tomen sus precauciones en este tipo de artefactos que pueden representar un riesgo si no se toman las medidas preventivas pertinentes. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Pide Protección Civil que la ciudadanía tome precauciones en el uso de fuegos artificiales para evitar accidentes. A partir de los próximos días permanecerán abierta la venta de cohetes de luces y pirotecnia en el municipio, sin embargo a pesar de las prohibiciones por parte de las autoridades, las personas que realizan este tipo de prácticas tendrán que realizarlo en áreas alejadas de casas para evitar incendios. Los establecimientos que se colocan de manera informal en las principales calles de Ixmiquilpan permanecerán con permiso, ofreciendo esta mercancía que se demanda durante los festejos navideños hasta las celebraciones de año nuevo, en donde el municipio mantiene la venta de éstos, por lo que autoridades sólo pueden emitir recomendaciones para su uso, en donde se recomienda evitar la compra de este tipo de artefactos; en caso de tenerlos es importante que no se truenen cerca del cuerpo, ponerlos en el piso y arrimarle el mechón para que no se corra el riesgo de explotar en la mano. Debido al uso de cohetes, el número de accidentes por quemaduras aumenta en esta temporada, por lo que es de gran importancia la supervisión de los adultos, sobre todo si el manejo de estos artefactos explosivos se realiza por niños. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Trabajarán en escuelas con deporte Borracho a punto de caer al río Segunda edición del Festival de música y arte ¡Se incrementa ocupación en zona hotelera! ¡Se desborda canal e inunda casa!