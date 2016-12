Escuela armó rifa y no quiere pagar La rifa constaba de dos premios, el primer lugar de 20 mil pesos y el segundo de 15 mil, esto con una aportación por el boleto de 50 pesos, Ciudad Valles, S.L.P.- En víctima de un presunto fraude cometido por la asociación de padres de familia de una conocida escuela primaria, se encuentra un hombre que al comprar el boleto de una rifa, obtuvo el numero ganador pero ahora no quieren pagarle el predio. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios En la gráfica se muestra el boleto ganador de la rifa, mismo que ahora se niegan a pagar. Dicha denuncia pública la realizo Jonathan Alexis Pérez González, quien ante los medios de comunicación señalo que días atrás, una persona le ofreció en venta un boleto para una rifa organizada por la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Primaria José Mariano Jiménez, ubicada en la colonia Altavista, mismo que señalaba participaría en el sorteo realizado el pasado 24 de Diciembre, y la rifa constaba de dos premios, el primer lugar de 20 mil pesos y el segundo de 15 mil, esto con una aportación por el boleto de 50 pesos, resultado ganador quien tuviera el numero con las últimas cuatro cifras del premio mayor o en su caso del segundo lugar. Señalo que de buena fe, y al tratarse de un evento a beneficio de una escuela, accedió a comprar el boleto con número 8010 y 3010. Llegado el día del sorteo, el número triunfador fue el 28010, por lo que al ser el ganador del premio, solicito a la Sociedad de Padres de Familia, obtenido por respuesta que ellos no tenían como registrado que el boleto se había vendido, por lo que no le pagarían el premio, a pesar de que este exhibió el boleto ganador en su poder. Por lo anterior el afectado señalo que acudiría ante las instancias necesarias para reclamar su premio, además de hacer pública la situación para evitar que más personas caigan en este tipo de problemas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Emocionante que empiece el proceso electoral: Delia Regidores acuerdan no recibir dieta en el 2017 Inauguran elevadores del HGZ 06 del IMSS Llama 36º Batallón de Infantería a no accionar armas en fin de año Hallan inocente a Mauro Ruiz de segunda demanda penal