Emocionante que empiece el proceso electoral: Delia A mí me da mucho gusto de que no es porque yo quiera sino porque la gente lo solicita, aquí es lo que la gente solicita porque ellos son los que nos dan el voto, no es lo que yo quiera" Como algo "bien emocionante" calificó la actual diputada federal por la vía plurinominal del PRI Delia Guerrero Coronado, que falten pocos meses para que comience el proceso electoral del 2018. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios A QUIEN NO LE GUSTARÍA la alcaldía de Valles dijo la diputada local Delia Guerrero Coronado Entrevistada por los medios de comunicación en días pasados, la legisladora cuestionada si en el 2018 buscará un nuevo cargo de elección expresó que "a mí me da mucho gusto de que no es porque yo quiera sino porque la gente lo solicita, aquí es lo que la gente solicita porque ellos son los que nos dan el voto, no es lo que yo quiera" dijo. Añadió que desde cualquier trinchera le gustaría servir, como funcionaria del gobierno de estado, del gobierno federal "es más si no estoy en ningún puesto yo siempre he servido a la gente, cuando fui enfermera en el Hospital General desde ahí serví sin esperar nada a cambio, hagan de cuenta que sembré y después coseché" respondió. Increpada si la alcaldía de Valles aun le interesa buscarla en el 2018, dijo que "a quien no, a mí desde cualquier puesto donde pueda seguir ayudando a la gente lo haría". Cabe recordar que Delia Guerrero Coronado en el 2015 cuando era diputada local, buscó ser la candidata del PRI a la alcaldía y un año antes trabajó en la renovación de los comités seccionales sin embargo fue sacada del proceso interno aduciéndose que no había cumplido con los requisitos que marcaba la convocatoria y tiempo después se anunció que le habían dado una curul en el Congreso de la Unión como legisladora federal.