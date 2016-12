“Aquí se hace lo que yo diga” gritó el guardia a los pacientes Enfermos y sus familias se manifestaron la noche del lunes en el IMSS Coplamar ante la nula atención médica, ya que algunos tenían más de 6 horas en espera El día de ayer por la noche en la unidad IMSS Coplamar, se registró una manifestación de pacientes y sus familias, ante la mala atención y prepotencia con la que actúa el guardia de seguridad asignado en la puerta de entrada a los consultorios, ya que había quienes tenían más de 6 horas en espera y no eran atendidos. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios “Si ustedes siguen exigiendo atención con esa actitud, no habrá más atenciones y no entrarán, es más aquí se hace lo que yo diga”. Según los hechos, pacientes que presentaban malestares graves, registraban largo tiempo en su turno de espera, menguando considerablemente su salud, entre ellos había menores de edad que padecían vómito, mismos que ya presentaban deshidratación, sin embargo el guardia que se encontraba ahí, con una actitud prepotente decía a los enfermos que tenían que esperar su tiempo. La llegada de otros jóvenes padres de familia que llevaban una niña que también presentaba vómito motivó pedir atención urgente a su pequeña, sin embargo el mismo guardia de una manera altanera y por demás prepotente reaccionó aventándoles la puerta, lo que ocasionó que todos los que estaban en la sala de espera, alzaran la voz para ser atendidos. Los pacientes cuestionaron el actuar del guardia del porqué negaba agilizar a entrada, a quienes se encontraban ahí, así como de parte del mismo personal cercano a la puerta de entrada, sin embargo no fueron escuchados ni atendidos. Por ello la gente desesperada empezó a manifestarse exigiendo atención, algunas personas que se encontraban en las orillas y afueras se sumaron a esta inquietud, pero el guardia tomó una reacción más déspota al decirles que si seguían así nadie iba a ser atendido. Algunas señoras le indicaron tener más de 5 horas en espera, otras afirmaron que cuatro y así sucesivamente. Una de las manifestantes que exigía ser atendida se identificó como Isidra Velázquez quien dijo que el guardia le había dicho ya que no había médicos y que los únicos dos doctores estaban entretenidos con su celular. Tras la manifestación indicaba la gente que “la espera se nos hace impaciente para nuestros enfermos sin saber qué hacer, ya que muchos tenemos hasta el número dieciséis, otros el veinticuatro y nadie avanza”. Mientras tango al escuchar los reclamos de las familias de los enfermos, el guardia se puso a alegar con las personas levantando la voz para decir que “así sucede todos los días, solo hay un médico”. Luego indico a las personas “hay dos médicos, pero no podemos darle atención a todos, es más si ustedes siguen exigiendo atención con esa actitud, no habrá más atenciones y no entrarán, es más aquí se hace lo que yo diga”. La gente al ver la intransigencia del guardia manifestaron llamarse Valeria Libra, quien indicó “tengo a mi hermana, por más de cinco horas, nuestra espera ha sido larga, en la noche no hay dónde más llevarla, sabemos que este Hospital cuenta con el equipo para brindar auxilio, pero ni médicos hay, luego el guardia prepotente, ya vio que hasta con unos jóvenes se puso a discutir, y si ellos no se hubieran identificado créame que se hubieran ido en su contra, sino que traían su identificación de abogados y fue así como los escucharon, y fue entonces que alrededor de las 11:30 horas de la noche empezaron a dar atención”. A esto el ciudadano Gabriel Martínez Sánchez, que venía de Ixtiamel, con su pequeña hija vomitándose, dijo que si no por fuera por la manifestación no hubieran pasado a su pequeñita de un año, y cuando por fin la atendieron, de inmediato salió su esposa pidiendo un suero para la pequeña, quien se le estaba deshidratando y en estado grave. Tras estos hechos los familiares de los enfermos levantaron una lista de los pacientes en espera, de la manifestación realizada este lunes 26 de diciembre a las 10 de la noche. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Topes de boyas pueden provocar accidentes Ocho años con las mismas tarifas de servicio de alquiler Transportistas afectados ante alza del hidrocarburo Construyen sus casas en zonas de peligro Abundan borrachos en la colonia Nuevo México