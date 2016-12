Empleados municipales amarraron a Adelaido Cuando empleados se pusieron de acuerdo y manifestar su molestia porque no se les pagó sus quincenas completas así como el aguinaldo. San Martín Chalchicuautla, SLP.- Tremendo Zafarrancho fue registrado la tarde del pasado martes en las afueras del palacio municipal, cuando empleados se pusieron de acuerdo y manifestar su molestia porque no se les pagó sus quincenas completas asi como el aguinaldo. HUASTECA POTOSINA | San Martin 0 Comentarios Empleados molestos tomaron el palacio municipal. Al filo de las 13:00 horas, aprovechando que el presidente municipal, Adelaido Crispín Santos, se encontraba en el palacio, los trabajadores del ayuntamiento sumamente molestos, subieron hasta el privado del alcalde, donde amarraron al presidente, sin importarles las consecuencias, mientras que la seguridad del presidente, no pudo hacer nada contra los manifestantes pues se vieron rebasados. Los trabajadores le gritaban al presidente Adelaido, que estaban cansados de los abusos, y del famoso “Diezmo”, y fue en dias pasados la gota que derramo el vaso, cuando no recibieron completo el pago del aguinaldo, mencionando que no les alcanzaría para su “cena de año nuevo”. Cabe hacer mención que a esta queja se sumó el líder de los sindicalizados Efraín Martinez González con sus agremiados, entre gritos de enojo decían “fuera Adelaido Crispín”, la ciudadanía se arremolinaron para ver lo que sucedía, mientras que los regidores, “bien gracias” solo Sergio Rivera, salió a decir, “Inocente palomita que te dejaste engañar”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Piden vigilancia en tramos carreteros Doctor sufrió choque en Totolteo Solo guardias en la Presidencia municipal Roban en escuela del “Aguacate” Año interesante viene para el PAN