Necesario que los Regidores brinden un informe de actividades Ya que algunos no han hecho propuestas. HIDALGO | Xochiatipan 0 Comentarios Xochiatipan, Hgo.- El dirigente del PT en este municipio, Cándido Bautista, dijo que es necesario que los regidores rindan un informe de las acciones que han encabezado, para que así toda la sociedad esté enterada de éstos y así poder calificar su trabajo y en su momento formularse un juicio, ya que tienen conocimiento que muchos regidores carecen de propuestas. Al respecto manifestó “yo creo que el informe que deben de dar ellos más que nada es para que saber qué han hecho, a favor de la sociedad, es decir, qué apoyos y gestiones han logrado, ya que sabemos que muchos regidores sólo acuden a cobrar a la presidencia municipal y no hacen nada, por eso es necesario que informen para conocer su trabajo. Por otra parte, expresó “no tanto que rindan cuentas, si no mas es su obligación informar a la gente, de cierto modo deben de ayudar a la gente, a su partido, porque para eso fueron nombrados para que entreguen resultados” En este mismo sentido dijo que hasta este momento no saben qué trabajo o que gestiones han hecho en este tiempo que llevan como asambleístas, por eso es necesario que den a conocer su trabajo para despejar dudas. Por otra parte, exhortó a los dos regidores de este municipio para que trabajen en el seno de la asamblea, anteponiendo los intereses del pueblo, asimismo trabajen con honradez y eficiencia por que finalmente será la sociedad y los perredista los que habrá de juzgar. P.- Solicitan que regidores informen de las actividades que llevan a acabo ya que muchos sólo acuden a cobrar. Frase: “Yo creo que el informe que deben de dar ellos más que nada es para que saber qué han hecho, a favor de la sociedad, es decir, qué apoyos y gestiones han logrado.” Cándido Bautista, dirigente del PT en este municipio. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Alcalde nombra a nuevo secretario municipal Seguridad Pública realiza operativos por fiestas decembrinas Importantes reuniones realiza Alcalde en las comunidades Apedreó una camioneta, fue aprehendido “Los tropiezos que hemos tenido nos deben de servir de ejemplo”