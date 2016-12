Gobierno Municipal denuncia penalmente a exalcalde

Un total de 47 viviendas en la comunidad de Linja fueron reportadas como concluidas, durante la administración (2006 -2009), pero en realidad las familias beneficiadas no dejaron sus casas hechas de enjarre y palma, porque de las nuevas casas únicamente quedó “el cajón”, es decir, paredes y techo. En el caso del ex presidente Víctor Hugo Martínez Guerrero, quien entregó la Presidencia a Cepeda Echavarría, tendrá que responder junto con el ex titular de Codesol, el ex Oficial mayor y otros funcionarios, ante la Agencia del Ministerio Público, por más de 120 obras inconclusas y reportadas como culminadas, entre ellas, una de agua en el ejido El Otate, donde la actual administración tuvo que reinvertir un millón 300 mil pesos, y obligar al contratista a terminar los trabajos. De igual forma, dentro de la denuncia ante el MP y de la misma Auditoría Superior del Estado, se encuentra el extravío de 150 mil pesos en equipo de cómputo y otros inmuebles registrados en el inventario del Ayuntamiento, “hoy está citado Víctor Hugo Martínez ante el Ministerio Público, para que conteste y pague si es necesario”.