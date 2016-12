Apreciaciones Aun cuando los acuerdos se habían tomado en sesión de cabildos, estos no se respetaron en el sentido de que a los trabajadores del ayuntamiento habían comprometido el pagar 85 días de salario como aguinaldo, siendo hasta el día 22 en que ya se encontraban de vacaciones en que realizaron el deposito pero solo por 50 días, generando la molestia de los trabajadores quienes sin embargo se encuentran en espera de ser asesorados legalmente para poder proceder, sobre todo hacia los mismos regidores por considerar les dieron la espalda en este sentido al firmar el acta de cabildo correspondiente cuando previamente anunciaran que no lo haría. Y es que el porcentaje que les debieron de haber quitado era mucho menor a los 35 días que no les están pagando con el pretexto del descuento del impuesto sobre la renta (ISR) y que según la ley se aplica arriba de los 30 días de aguinaldos. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En más de este municipio, fuertes comentarios se han lanzado entre el presidente Domingo Rodríguez Martell y el ex director de seguridad pública municipal Nelson Lara Hernández, lo cual además de que son diferentes puntos de vista, se generan por problemas personales al estar sentido el edil de que durante la pasada administración este fue detenido por el ex agente por escandalizar, a pesar de que no fue evidenciado ante los medios de comunicación a pesar de ser del escándalo que el edil generó, pero además, el ex agente detuvo en su momento a uno de los hijos del edil, cuando este escandalizaba con unos compañeros de parranda en plena zona centro, generando con ello que pobladores se involucren en los comentarios, sin conocer el fondo del problema. En Aquismón apenas iniciará el año y la presidenta Yolanda Josefina Cepeda Echavarria retomará el ritmo de trabajo al tener ya programada una posible gira con el secretario de educación del gobierno del estado a fin de que este acuda a las diferentes instituciones educativas y vea de cerca las carencias que existen y de esta forma concientizarlo a que apoye en el rubro a fin de que los pequeños cuenten con una educación de calidad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones