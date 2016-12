Apreciaciones Aunque es día de los Santos Inocentes, una noticia que todo el país esperaría que fuera una broma de mal gusto es el anuncio del incremento en el precio de la gasolina, que se dispara como nunca antes ya no en centavos sino en pesos, lo que implica no solo un mayor gasto para los automovilistas, como algunas personas consideran y minimizan dicha situación. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios El impacto real se habrá de observar en lo inmediato en el costo de los insumos y de los productos de la canasta básica para las familias, sobre todo para quienes menos tienen, ya que la especulación respecto a lo que implica este incremento anunciado oficialmente por el gobierno federal ha generado que alguno sectores consideren aumentar los costos de sus productos y servicios. Trascendió que ayer fueron enviadas 50 pipas a la huasteca potosina para abastecer las gasolineras y satisfacer la demanda de los consumidores, pero la inquietud entre los empresarios surgió a raíz de lo que ahí se comentó con el directivo de PEMEX, señalando que fue la propia paraestatal la que ordenó el racionamiento de la gasolina sin aclarar cuál fue la intención de esta maniobra que puso en jaque a toda la nación. Las repercusiones de estas decisiones tomadas por el ejecutivo federal apenas se comenzarán a observar ya han comenzado a surgir algunos llamados a movilizarse por esta situación, a lo cual se podrían sumar las organizaciones campesinas y empresariales que son los sectores que más habrán de resentir esta situación. Hasta ahora los legisladores de la bancada priísta han guardado silencio y se han mantenido agazapados para evitar enfrentar la situación, e incluso el propio presidente de la república decidió tomarse unas vacaciones en plena crisis, lo que se entiende es más que nada una estrategia para igualmente evitar ser increpado por la sociedad. El paquete entonces habrá de recaer en los gobiernos estatales quienes han tenido que afrontar las carencias como ocurriera con el gobernador Juan Manuel Carreras quien personalmente buscó el acercamiento con los responsables de PEMEX para ofrecer una respuesta a la ciudadanía aunque no en el tiempo que se había ofrecido, finalmente se ha dado salida a la crisis, pero el problema no está resuelto y la carestía también habrá ser señalado al gobierno estatal en turno. De todo esto quien pareciera que puede salir favorecido políticamente es el aspirante a la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador, quien ha mantenido la bandera de Se los dije, y ahora más que nunca podrá capitalizar todo el hartazgo social que existe en el país para encausarlo a su proyecto, aunque tampoco ha ofrecido una solución al problema ni garantiza que las cosas vayan a mejorar solo por darle la razón en su discurso. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones