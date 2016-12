Apreciaciones Tras el anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del aumento a las gasolinas vigente del 1 de enero al 3 de febrero de 2017, en Hidalgo, que comprende cinco zonas de distribución del combustible, la Magna alcanzará hasta 16.59 pesos por litro y la Premium 18.36. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios La zona que concentra la mayor cantidad de municipios es Pachuca, donde los precios por litro oscilarán entre 15.79 pesos la verde y 17.56 la roja, mientras que el diésel costará 16.89 pesos. Acaxochitlán, Ixmiquilpan, Cuautepec, Apan, Almoloya, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Santiago de Anaya, San Salvador, Atotonilco El Grande, Tepeapulco, Tulancingo, Huichapan, Santiago Tulantepec, Huasca, Tlanalapa y Tizayuca aplicarán esta tarifa. Mire, como vamos este precio no contempla si es zona indígena, si existen situaciones de pobreza, el precio lleva solo una medida con complicaciones. Asimismo, corresponden a esta región El Arenal, Actopan, Singuilucan, Tolcayuca, Zempoala, Epazoyucan, Zapotlán de Juárez, San Agustín Tlaxiaca, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte y Pachuca de Soto. Tan cerca y tan amplias las diferencias los precios para la región Tula serán de 15.83 pesos la primera y de 17.60 pesos la segunda, el diésel se venderá en 16.89 pesos. En esa demarcación se encuentran Chapantongo, Chilcuautla, Progreso de Obregón, Ajacuba, Tepeji del Río, Mixquiahuala, Tetepango, Tezontepec de Aldama, Tula, Atotonilco de Tula, Atitalaquia, Tepetitlán, Tlahuelilpan y Tlaxcoapan. Los municipios que pertenecen a la zona de distribución centro ofertarán la gasolina Magna en 16.40 pesos, la Premium en 18.17 pesos y el diésel en 17 pesos con 49 centavos. En este sector se ubican: Agua Blanca, Alfajayucan, Atlapexco, Eloxochitlán, Huejutla, Jacala, Lolotla, Metztitlán, Molango, San Felipe Orizatlán, Nopala, Tasquillo, Tecozautla, Tenango y Zimapán. Acatlán y Huehuetla, de la zona de distribución del bajío, ofertará en 16.59 pesos la verde, mientras, la roja se venderá en 18.36 pesos y el diésel en 17.66 pesos. Jaltocán es el único municipio que pertenece a la región Madero, por lo tanto sus precios serán los más “accesibles”, con 15.37 pesos por litro la Magna y 17.14 la Premium, además del diésel que se venderá en 16.44 pesos. Pues no se ve la accesibilidad por algún lado pero esto trae consigo otras variantes como la inflación de la canasta básica y la expectativa de lo que aun no llega pero está a unos días ya es síntoma de los avorazamientos de comerciantes, esta expectativa va comenzando El incremento de hasta 20 por ciento en las gasolinas provocará un aumento en los precios de la canasta básica, dado que afecta a toda la cadena productiva y el mayor impacto será en el precio final, el cual recae sobre el consumidor que verá reducida su capacidad de compra según los expertos. La medida anunciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también propiciará un efecto inflacionario que, de acuerdo con algunos analistas, podría ser de 4.7 por ciento. Los beneficios de la reforma energética se darán solo en el mediano y largo plazos. Se tiene que revisar la fórmula para determinar los precios mínimos y máximos de las gasolinas, ya que si bien no es una de las más caras del mundo, sí representa un alto costo en comparación con el poder adquisitivo de la población. La incógnita es que México tenga que exportar crudo y luego importar gasolina, lo que nos deja ver la necesidad imperiosa de ya no postergar más las inversiones para modernizar y contar con la infraestructura que se requiere en este sector. Tras el incremento de las gasolinas vienen los incrementos indirectos, la cadena productiva en el país, en el área de la construcción, en el área del acero, la hierro, el cemento, la canasta básica en general, el tema es complicado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones