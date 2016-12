¡Hasta 120.00 pesos el kilo de uvas! “Comerciantes se aprovechan de las tradiciones”, señalan consumidores. Se espera que el precio siga aumentando al acercarse el 31 de diciembre. Ixmiquilpan, Hgo.- Este fin de año el precio del kilogramo de la uva se ha disparado en más del 50%, a consecuencia de la gran demanda que este producto tiene, debido a la tradición de comer 12 uvas al sonar las 12 campanadas de la media noche. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios El precio de la uva se encuentra desde los 50.00 a 120.00 pesos, según el establecimiento. En unos días comenzará el año 2017, y con el vendrán nuevos deseos, nuevas metas y nuevos objetivos, para los que habrán hasta 365 días para cumplir cada uno de ellos. Al sonar las 12 en punto en la noche vieja por tradición comemos 12 uvas al son de las campanadas, con la esperanza de que el año que comienza podamos cumplir todos y cada uno de nuestros anhelos, pues de acuerdo con la cultura popular mexicana, cada uva representa los 12 meses der año; sin embargo algunos comerciantes lucran exageradamente para sacarle provecho a esta tradición. Un censo realizado en este municipio días antes de la cena de fin de año, arrojó como resultado la inflación en el precio de las uvas difiere de acuerdo a la zona en que se adquieren y los precios varían de lugar en lugar, con un costo desde los 50.00 pesos el kilo, hasta los 120.00 pesos. “Es una barbaridad, cómo es posible que haya puestos donde den a 120.00 pesos el kilo, no inventen, es un ojo de la cara, se aprovechan de que es una tradición de cada año, es como de ley que se coman uvas el 31 de diciembre” comentó la ama de casa Margarita Rojo Zapote. “Imagínese, camina uno unos 100 metros y la encuentra en 50.00 pesos, cruza uno la calle y está en 70.00, entra uno a las tiendas grandes y está en 55.00, luego camina uno más adelante y las encuentra a 80.00 pesos. La verdad es que sí se mandan con los precios, no hay una regulación. Cada quien la da al precio que quiere y como ven el sapo dan la pedrada”, agregó. Es por eso que en esta temporada se recomienda a los consumidores adquirir el producto con tiempo y checar los precios en los diferentes establecimientos a fin de que no sea objeto de abuso por parte de los vendedores, ya que se estima el precio seguirá aumentando conforme se acerque el 31 de diciembre. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Bajas ventas en tianguis de Ixmiquilpan Parada provisional de motos En Ixmiquilpan así quedarán los precios Realizan colecta para los más necesitados Trabajarán en escuelas con deporte