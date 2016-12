Jornaleros y desempleados desprotegidos por los incrementos Afirma líder de comerciantes que “el incremento de siete por ciento al salario mínimo, es un maquillaje para realizarse unos movimientos para el beneficio del rico, el afectado es el pobre”: Celestino Rodríguez. Vienen cosas más duran para el 2017, los más desprotegidos son los que no cuentan con un trabajo fijo quienes no perciben ese incremento de sueldo, pero si el incremento de la canasta básica. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios “El incremento de los sueldos es un maquilla para realizarse unos movimientos para el beneficio del rico, el afectado es el pobre”: Celestino Rodríguez Hernández. Lo anterior lo dio a conocer, Celestino Rodríguez Hernández, representante de la unión de comerciante Amajaqui, quien señaló que el incremento de siete por ciento al salario mínimo, “es un maquillaje para realizarse unos movimientos para el beneficio del rico, el afectado es el pobre”. Mencionó que la clase obrera al darle un pequeño incremento a su sueldo, ellos quedan contentos, ya que además perciben algunos bonos, y prestaciones de ley, pero los más afectados son la gente de campo o desempleados quienes no cuentan con un sueldo fijo. Refiriendo que es la clase más desprotegida que están pagando los platos rotos, ya que la clase trabajadora, le está cayendo una gotita que le cae cada quincena, el cual no tiene los que no cuentan con un trabajo formal; desafortunadamente el gobierno ve solo a ciertos sectores de la población, hay una gran desigualdad ya no velan por todos los mexicanos que viven en este país. Concluyendo que en el 2017 vienen cosas más serias, porque si se logró un incremento del suelo un siete por ciento a los sueldos que trabajan, de igual manera lo que es la canasta básica, mientras los que no tendrán que adquirirlo con los incrementos, siendo los más desprotegida por el gobierno. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Caos vial por cierre de un carril en la Avenida Juárez Protección Civil realiza censo en Pezmayo Elevadas ventas en jugueterías y ropa: CANACO Contratista aun sin terminar trabajos en la Avenida Juárez Gasolineras permanecen abastecidas por PEMEX