Gasolineras permanecen abastecidas por PEMEX Falta de gasolina causa pánico. Ante el pánico vivido en el estado por el desabasto de las gasolineras diferentes usuarios han provocado el tráfico en la ciudad, donde las gasolineras permanecen con combustible suficiente para las personas que lo necesiten, teniendo las pipas de Pemex diariamente abasteciendo los sectores. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Permanecen abastecidas gasolineras. Martha Elva Martinez responsable de la sucursal en San Rafael, mencionó, "derivado al pánico que se mantuvo y mantiene en el estado por la falta de gasolina, nosotros nos mantenemos trabajando de la misma manera brindando el servicio a la población, durante la semana se ha tenido a mucha gente llevando tanques llenos y garrafas de gasolina, por el supuesto desabastecimiento pero nosotros trabajamos de la mano con PEMEX, quien es el que trae continuamente más de 4 viajes por día, con el fin de que no haga falta". "No existe temor porque se acabe es un pánico que se ha ocasionado pro las redes pero la realidad es que se tiene suficiente, lo único es que a partir del mes de enero su costo se elevara la Magna será de 18.90 y la Premium de 15.98, esa es hasta ahorita la indicación pero aún está en proceso el costo". Señaló, "nosotros contamos con las pipas directas de PEMEX, es por eso que no nos quedamos sin gasolina y cuando eso pasa solo permanece por unas horas mientras ellas llegan, en otros lugares desconocemos el motivo probablemente no cuentan con pipas de PEMEX, ya que cuando son propias se batalla más pero nosotros en nuestras 3 sucursales estamos dando el servicio normal, la gasolina que más se vende es la Premium, ya que es la más económica y en esta semana se tuvieron ventas de garrafas de 20 litros pero eso nos preocupa, ya que tenerla en casa no es seguridad menos con las fiestas de fin de año". "Solo esperamos no contar con accidentes ocasionados por el pánico de la gasolina", refirió. Indicó, "esperamos que esta accióna no provoque accidentes en fin de año, debido al temor de no contar con gasolina, se tengan las casas llenas de garrafas y se haga un incendio, solicitando a las personas tener cuidado y decirles que el servicio permanece igual".