Bajas ventas en tianguis de Ixmiquilpan

Ixmiquilpan, Hgo.- Tras la negativa de parte del ayuntamiento en conjunto con demás organizaciones de comerciantes, hasta apenas el lunes los tianguis del municipio pudieron ofrecer sus productos en lo que fue un lunes "vacío", debido a que no se tuvo abasto como en otras fechas. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Jorge Lagunes Cruz, dirigente de los tianguistas dice, esperan recuperarse en el mes de enero. En entrevista con Jorge Lagunes Cruz, dirigente de los tianguistas, mencionó que se tuvo una baja "tremenda" debido a que durante el lunes 26 la población optó por no acudir al tianguis ya que en su mayoría compraron sus cosas en comercios locales para sus respectivas cenas navideñas. Lo que generó que durante la instalación del tianguis no se tuvieran las ventas como en otras fechas, siendo un total de 2800 tianguistas los afectados, en donde señaló directamente a la alcaldía y organizaciones como Unión de uniones quienes fueron los que más opusieron a la instalación. Sin embargo Lagunes Cruz refirió, que esto deberá ser parejo para todos los gremios sea la fecha que sea al considerar que si a tianguistas no se les permitió generar más ingresos en un día, deberá ser lo mismo para las otras organización que también buscan instalarse en otros días aparte del que ofertan sus productos. Agregó, que esperan poder recuperarse de este "bajón" en los próximos lunes 2 y 9 de enero donde por lo general las ventas suelen regresar a su normalidad.