Incremento al costo del pasaje aún es hipotético: Abel Durzo Lo anterior, debido a los gasolinazos que se prevén durante los primeros días del próximo año, mencionó el delegado de la SCT en la zona Huasteca Sur Leoncio Abel Durzo. Axtla de Terrazas, SLP.- En los últimos días, la población se ha visto preocupada por la falta de gasolina, debido a que con ello se prevé un incremento en el combustible, lo cual, afecta el bolsillo de aquellos quienes utilizan diariamente el transporte público, ante ello, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la zona Huasteca Sur Leoncio Abel Durzo, señaló que un incremento es hipotético hasta el momento. Axtla | Axtla 0 Comentarios Delegado de la SCT en la zona Huasteca Sur, Leoncio Abel Durzo. “Se tendrá que tomar en consideración las diferentes circunstancias de lo que se avecina, todos tenemos que adaptarnos a los cambios que se vienen pero hasta el momento, no se ha definido como se va a dar un incremento en el costo del pasaje del transporte público, si es que se da”, mencionó Abel Durzo. Aseguró que si ocurre un incremento en el costo del pasaje, tendrá que ser adaptado a la propia ley para ver de qué manera pudiera darse, debido a que hasta el momento es hipotética y como va a estar fluctuando el precio de la gasolina. Ante ello, mencionó que se verán obligados a dimensionarlo a principios de año, añadiendo que hasta el momento, los transportistas no han hecho la propuesta sobre un incremento: “Únicamente las distintas rutas se han acercado para preguntarnos sobre si hay cambios en el precio de la gasolina, indicando que ellos como servidores de transporte van a esperar a que existan estas alzas y a partir de allí se ajustarán lo que marca la ley o si tiene que existir alguna modificación lo promoverán a los órganos encargados de ellos para proteger sus intereses”. Por lo tanto, Durzo agregó que un incremento al costo del pasaje no se descarta, asimismo, señaló que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene conocimiento que es en la capital del estado donde se dio más fuerte el fenómeno del desabasto de la gasolina, añadiendo que en la zona huasteca sur el servicio se ha seguido prestando y no se ha mermado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Dejan bolsas de basura sobre puente metálico rumbo al DIF PC emite alerta por frente frío número 17 Coordinación de Salud entrega incentivos a promotores y auxiliares PAN realiza el Primer Torneo Municipal de Ajedrez Prof. J. Jesús Trejo Castillo Dan mantenimiento al túnel Surrealista