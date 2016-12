En lo “oscurito” quería sesionar el Consejo Municipal de Transporte Pero hubo inconformidad de las organizaciones y los dejaron pasar y al final solo se aprobó la apertura de 12 nuevas rutas a solicitud de Mario Mendoza. El Secretario del Ayuntamiento Luis Fernando González Castañeda pretendía que el Consejo Municipal de Transporte sesionara a puerta cerrada sin embargo, ante la queja de integrantes de diversas organizaciones no fue así pero no hubo acceso a los medios de comunicación. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios AUNQUE EN UN INICIO PRETENDÍAN dejarlos fuera de la sesión del Consejo, al final lograron estar presentes La sesión fue convocada a las 10:00 horas en el salón de Cabildo y mientras al interior se encontraban la mayoría de los consejeros, al exterior, en el pasillo había transportistas de organizaciones como el STIAT, AMOTAC, de Antorcha queriendo pasar pero fueron obstaculizados por González Castañeda. Diversas fueron las razones que dieron para dejarlos pasar, según el secretario Luis Fernando González y el delegado en la huasteca norte de la SCT Héctor Hugo Rentería, había poco espacio, eran muchos los querían ingresar, se iban a tardar más en la sesión y que no eran consejeros sino irregulares. Uno de los transportistas presentes, alzó la voz y les reprochó a los dos del porque en las campañas políticas pregonan mucho la democracia y cuando llegan al cargo les cierran las puertas y dijo “porque ese cambio de actitud cuando se llega a ocupar un poder”. Al final de la discusión se acordó que una comitiva de cada organización pasara a la sesión como oyentes más sin voz ni voto y pasadas las 12:30 del día se dio por terminada la reunión. Rentería Gómez entrevistado al final de la sesión respondió que se aprobó la creación de 12 nuevas rutas a petición de Mario Mendoza Morales el cual deberá ser ratificado por la SCT del estado, hasta donde deben llegar y si son factibles o no. Sin embargo expresó que, el Consejo Municipal de Transporte se abstuvo de avalar 116 rutas donde actualmente circulan vehículos irregulares y cedieron esa responsabilidad a la SCT. Cabe recordar que las 116 rutas son para transportistas irregulares y es la base y requisito para que la SCT otorgue en el 2017 los permisos temporales de hasta 5 años pero el Consejo Municipal no lo quiso avalar porque “hay unos intereses que se sienten lastimados y por eso decidieron abstenerse y creo que es la mejor decisión”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Entregaremos el premio si la autoridad nos obliga Nueve embarazadas con Zika en Valles Alza a la gasolina causará el cierre de negocios del ramo Escuela no pidió permiso a gobernación para sorteo Mil alumnos del subsistema COBACH aun sin uniforme