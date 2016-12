Alza a la gasolina causará el cierre de negocios del ramo El incremento que anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) esta semana de un 14.2% al costo del litro de la gasolina Magna, de un 20.1% a la Premium y 16.5% al diésel a partir del 1º de enero, causará el cierre de establecimientos pequeños dedicados a la venta de esos combustibles. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios PREVÉ FRANCISCO GÓMEZ Faisal que pequeñas gasolineras se verán afectadas con el alza al combustible Lo anterior fue afirmado por Francisco José Gómez Faisal empresario de dicho ramo, quien agregó que según su experiencia en pasados “gasolinazos” que se han tenido, la gente tiende a adquirir menos combustible tras encarecerse. “Yo gano con litros vendidos y si vendo menos litros gano menos dinero a tal grado que no rompo ni el punto de equilibrio, y estoy seguro que habrá muchos negocios como el mío que están destinados a la quiebra” expresó el empresario y añadió que no es que se vislumbre una crisis sino que ya estamos como País inmersa en ella. Gómez Faisal agregó que las empresas chicas dedicadas a la venta de gasolina están destinadas a desaparecer porque además del aumento en los costos, se ha anunciado que marcas extranjeras entrarán al mercado mexicano a vender el combustible lo cual les afectará aún más. Por último expresó que en su caso, hasta el momento no ha tenido problemas de desabasto de gasolina como ha ocurrido en la capital potosina y en otras entidades dado que en su caso, es proveído de ciudades como Madero, Victoria y Llera en el estado de Tamaulipas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Entregaremos el premio si la autoridad nos obliga En lo “oscurito” quería sesionar el Consejo Municipal de Transporte Nueve embarazadas con Zika en Valles Escuela no pidió permiso a gobernación para sorteo Mil alumnos del subsistema COBACH aun sin uniforme