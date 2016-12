Entregaremos el premio si la autoridad nos obliga

Fue pasadas las 12 horas que Mariana Pizaño Torres, presidenta de la sociedad de padres de familia, a nombre de la misma manifestó que el boleto ganador fue dado para su venta a una madre de familia de nombre Marisela Rodríguez, pero ésta no entregó los comprobantes de los boletos vendidos el día 24 como habían acordado, si no hasta el domingo 25, por lo que queda en duda la veracidad de que el boleto se haya vendido. La presidenta agregó que no se están negando a pagar, solo que ante la duda de que la compra del boleto se realizó en tiempo y forma, han decidido no entregar el premio, aunque si alguna autoridad los obliga a hacerlo efectivo lo entregarán y verán la forma de arreglar la situación entablando un diálogo con la persona que vendió el boleto ganador.