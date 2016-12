Uso de casco en motociclistas ya es obligatorio: Esmer López Chapulhuacán, Hgo.- La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, dio a conocer que con el fin de prevenir accidentes que han resultado hasta mortales, el uso de casco en motociclistas será de manera obligatoria, y quien no acate dicha situación será amonestado. Chapulhuacán | Chapulhuacan 0 Comentarios Se les ha pedido a los usuarios de motocicletas, que porten el casco de seguridad. Esmer López Pone, Director de Seguridad Pública, señaló que desde hace unas semanas, se puso en marcha el reglamento de Tránsito Municipal, por lo que se está pidiendo a todos los usuarios de motocicletas que hagan uso del casco protector. “Efectivamente, hemos comenzando ahora así a aplicar el reglamento de Tránsito Municipal, donde se les está pidiendo el uso de casco sobre todo, por su propia protección, ya que se han presentado accidentes graves y hasta se han registrado muertes, si bien el casco no es una garantía de que no te pase nada, pero es un útil accesorio para prevenir accidentes que pudieran resultar mortales”, señaló el jefe policiaco. López Ponce, añadió que para el próximo año se estará aplicando un nuevo reglamento, donde se estipula, el uso de casco obligatorio, portar la licencia de manejo, el plaqueo de sus unidades, y conducir a velocidad moderada, “por ello se le pide a los usuarios de estas unidades que hagan caso a estas recomendaciones, y quien por el momento no acate la disposición de usar el casco, puede ser sancionado”. Así mismo, hizo un exhorto a todos los motociclistas para que hagan uso de las medidas de seguridad, o de lo contrario serán acreedores a una sanción correspondiente. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Si hay servicio en presidencia Agradecen apoyo para fiestas de Iglesia Vieja Vero Ángeles regresa al PRD Vecinos de la Cruz Verde se quejan de atracos Con saldo blanco PC espera cerrar el año