Una centena de ciudadanos indígenas no podrán recibir su INE actualizado Podrían quedarse sin apoyos de gobierno Huehuetlán, S.L.P.- Alrededor de 100 ciudadanos huehuetlenses, la mayoría habitantes de comunidades indígenas no podrán recibir sus credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) tramitadas en este año, pues presentan errores en sus datos de identificación, o aparecen únicamente con el nombre de pila. Ciudadanos indígenas podrían quedarse sin credencial del INE por errores arrastrados desde el registro de nacimiento El director de Asuntos Indígenas en el Municipio, Flavio Andrés Castro, explicó que en base a las reformas que se dieron en el organismo electoral, ya no se permite que en las identificaciones oficiales aparezcan solamente los nombres de pila, pues por Ley se exige al menos un apellido. El problema dijo, es que por razones "de costumbres" hace varios años, al momento de registrar a los recién nacidos, bastaba con que en el acta de nacimiento se señalara el nombre de pila, sin exigir los apellidos, lo que incluso llegó a aceptar el entonces IFE. A pesar de que se expidieron identificaciones de IFE con fecha de vencimiento hasta el 2021, con las reformas que cambió a INE, junto con los formatos, se pidió a la ciudadanía renovar las credenciales con terminación 15, pero es cuando se detectaron los nombres incompletos que la actual Ley no admite. Por lo anterior, Andrés Castro solicitó al órgano electoral le proporcionaran el listado de las personas que en Huehuetlán presentan problemas con la identificación tramitada, para poder realizar las visitas e informar a los involucrados de la situación, ya que a partir de enero próximo deberá notificar a la Dirección General del Registro Civil, sobre el número de personas que requieren la corrección de datos en sus actas de nacimiento. "A mediados de este año gestioné ante el Registro Civil en el Estado, un módulo de corrección, el cual vendrá a Huehuetlán, una vez se tenga completa la información sobre el número de personas que requieren corregir la anomalía, pues de lo contrario no podrán recibir su identificación oficial", comentó. El funcionario precisó, que de no realizar la corrección correspondiente desde el acta de nacimiento, los ciudadanos no podrán contar con la credencial de elector actualizada, lo que les impedirá en su momento, la realización de trámites y otros movimientos institucionales, como el cobro de apoyos gubernamentales. En Huehuetlán –calculó- el 90 por ciento de la población indígena cuenta con algún apoyo derivado de programas de gobierno.