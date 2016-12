Sin oficina ni equipo trabaja el Contralor La oficina que tiene es compartida y no cuenta con elementos de trabajo ni personal de apoyo que por Ley debe tener según sus funciones Matlapa, S.L.P.- Debido a que el Contralor Municipal del Ayuntamiento no cuenta con el equipo de trabajo necesario, el regidor del PRI y los demás compañeros del Ayuntamiento, pidieron ante asamblea de Cabildo que se le asignara un supervisor de obra y así mismo una oficina, pero hasta la fecha no se ha tenido respuesta. HUASTECA POTOSINA | Matlapa 0 Comentarios Gabriel Rivera Juárez, regidor del Ayuntamiento por el del Partido Revolucionario Institucional (PRI). A este respecto Gabriel Rivera Juárez, regidor del Ayuntamiento por el del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestó “el Contralor está cumpliendo con lo que le marca la Ley, por eso nosotros en asamblea de Cabildo, pedimos que le dieran un supervisor de obra, una persona que le auxiliara en las labores que tiene, ya que son muy fuertes, y hasta ahorita no se le ha asignado estas personas”. Explico Rivera Juárez que no se le ha dado prioridad al ejercicio profesional que lleva a cabo en la comuna el Contralor Municipal porque no cuenta con asesores, no tiene supervisores de campo, no tiene un contador para todo su equipo de trabajo, por tanto añadió “para que tenga la total valides que debe de tener un Contralor Interno, en la asamblea de Cabildo los compañeros de trabajo pidieron se le asignara un supervisor de obra”. Declaró el regidor priista que también se le está pidiendo a la autoridad se le designe una oficina, “ya que la que tiene es compartida, porque anteriormente se le acusaba al Contralor de que se llevaba la documentación, y es verdad ya que tiene que cuidar toda la papelería, porque no se tiene una oficina especial y puede extraviarse la papelería porque todos meten mano, y puede pasar cualquier situación que provoque serios problemas”. Finalizó “ya tiene más del mes que se le pidió esta prioridad pero no se ha tenido respuesta, entonces se le volverá a insistir”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Bajó la venta de flores Bajó la venta de flores En peligro peatones por un carril tapado Instalaciones del ISSSTE solo sirven para anidar alimañas Charcos aumentan producción de zancudos