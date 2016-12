Apreciaciones De luto se encuentra la población católica de Aquismon al haber fallecido ayer en el municipio de Ojuelos, Jalisco, el padre José Luis Delgadillo Araiza, quien se encontraba de visita a familiares con motivo de unas vacaciones, pero quien brindaba sus servicios en la comunidad de Tamapatz. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios El padre José Luis Delgadillo, prestó sus servicios en la cabecera de Aquismon cerca de 11 años y era bien querido y recordado por muchas personas que fueron por él casadas, bautizadas y sobre todo, por su gran humildad y sencilles en el trato para la feligresia. Fue un consejero espiritual para muchos y vió por la gente humilde. Su aprecio se hizo sentir ayer en el duelo de muchos católicos. Fue además reconocido en su labor por ser de los fundadores de la preparatoria Carlos Tapia Centeno, que quedará como obra que trascenderá a su partida. Este día, habrá misa de cuerpo presente al medio día en San Luis Potosí y hasta el domingo traerán las cenizas a Aquismon a las 12 del medio día para la misa y de ahí a las 4 PM en Tamapatz. Descanse en paz José Luis Delgadillo Araiza. En Tanlajas, los habitantes siguen padeciendo el mal olor que origina el drenaje que cae en el arroyo y es que aun cuando la planta tratadora de aguas residuales cuenta con más de 10 años de haber sido construida y 10 de haber sido inaugurada aproximadamente, ésta sigue sin servir para lo que realmente fue creada y es que aun cuando el ex alcalde Juan Efren Barrón fue quien la inauguró junto al ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga, está ya presentaba en ese entonces problemas al estar estrellada y sin energía eléctrica o mejor dicho con energía eléctrica pero bajada con el conocido “diablito” ya que la administración en ese entonces prefirió robarse la luz que pagar por el servicio, pero no fue del todo culpable, ya que el resto de las administraciones tampoco demostraron interés por reparar dicha planta y la actual, tampoco demuestra el interés de buscar alternativas de arreglo, limitándose a decir que no hay recurso para nada y por el contrario empeoró la situación al hacer una nueva etapa del sistema de drenaje para familias que aun no contaban con este servicio por haberse instalado años después, y ante esto la contaminación del cauce empeoró mucho y si a esto se le suma el descuido de los mismos habitantes, la situación del arroyo es complicada. Tras el anuncio del incremento en la gasolina en todo México ya los transportistas se encuentran preparándose para presentar su propuesta de aumento al pasaje y aun cuando se dicen solidarios con la economía de las familias, algunos no lo aplican como son los transportistas de Huehuetlan que no solamente se conforman con aumentar un peso a cada pasajero, sino que aumentan hasta tres pesos, con la excusa de los pagos legales correspondientes. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones