La preocupación de las autoridades por el tema del deslave en la comunidad de Pezmayo, los ha mantenido ocupados al menos los últimos días en revisar que no exista riesgo alguno para los habitantes del lugar y tras buscar la opinión de expertos en el tema, se hicieron también las gestiones para que la dirección estatal de Protección Civil se hiciera presente a fin de hacer una valoración y determinar lo conducente. Ayer por la tarde se conoció el propio director en el estado de PC, José Roberto Farfán en compañía del alcalde Baldemar Orta, recorrieron en visita de inspección el albergue para constatar las condiciones en que se encuentran los damnificados y para este día se habrá de visitar nuevamente la zona del deslave con apoyo de José Rafael Barbosa director del Instituto de Geología de la UASLP a fin de tener una valoración directa y establecer las medidas correspondientes a seguir. El tema se aprecia se ha tomado en serio por parte de las autoridades.

Lo que se pretendía fuera un regalo de navidad para la población del municipio se ha convertido en un contratiempo por el retraso en los trabajos de rehabilitación de la calle Juárez y que en estas fechas de mayor presencia de tráfico por visitantes se ha convertido en un motivo de desesperación para conductores, y vecinos de la zona. Ayer el tema se agudizó al cerrarse un carril de la calle Juárez para realizar los trabajos de introducción de drenaje, lo que obligó a dar vialidad solo de 5 o 6 vehículos por cada lado, haciendo largas filas y desesperando a los conductores que reclamaban algunos de ellos se hicieran los trabajos por la noche. La obra, se esperaba concluyera en este mes de diciembre, pero el plazo se agota este viernes y aun apunta que deberá transcurrir más tiempo para que quede finalizada. En el caso de la calle Panteón del barrio San Miguel que se habilitó como ruta alterna, también resultó un caos por la sobresaturación de las unidades y por los vehículos estacionados en las aceras que dificultaban el tránsito. Algunos propietarios de negocios se molestaron porque indicaron la falta de cultura vial obligaba a algunos motociclistas a invadir hasta sus negocios ante la presencia de coches, en tanto los peatones sufrían el riesgo de ser atropellados pues los conductores desesperados no tomaban las prevenciones necesarias. La circunstancia es momentánea y aunque es entendible para la mayoría que finalmente los trabajos serán de beneficios para todos y se requerían, aun así, la incomodidad del momento no se puede dejar de expresar. En cuanto al jardín principal que también se había anunciado sería inaugurado en esta temporada, presenta aun algunos detalles pero se prevé si este terminado al menos en los primeros días de enero. Su inauguración aun así consideran será de manera oficial hasta que el titular de la Sedatu, pueda acudir al municipio a participar de la ceremonia pues se reconoce el apoyo que se brindó al municipio para dicha obra. En el tema de la gasolina, hasta el momento Tamazunchale no parece enfrentar problemas serios de abasto, pero no se descarta pueda haber sobre demanda en estos días al estarse convocando de diversas formas a prever el alza del combustible en los primeros días de enero, como una forma de protesta ante esta media. Más allá de que se haga la convocatoria a protestar, se comprende que algunas personas pretenderán prevenir ahorrar al menos un poco adquiriendo el combustible antes de que se eleve su precio y de esta forma no sufrir el impacto en los bolsillos en forma inmediata aunque será de igual forma inevitable. En cuanto al costo de los pasajes que se prevería podría también aumentar por el costo de la gasolina y diesel, hasta el momento no se ha determinado nada, según expuso el delegado de la SCT, quien explicó primero se deberá analizar el impacto y después a través de los Consejos Municipales y previa solicitud de los transportistas evaluar la situación y revisar si se requiere o no el alza.