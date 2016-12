Apreciaciones Una vez más, a través de las redes sociales y servicio de mensajería, se ha estado propagando una invitación al público en general para “manifestar el descontento general contra la fallida política del gobierno y el alza de los combustibles” para el próximo miércoles 04 de enero del 2017. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Refiere dicha invitación que la protesta será a las 10:00 horas teniendo como punto de reunión la Plaza Principal e instan a los revolucionarios de las redes sociales a salirse un poco de sus aparatos inteligentes para protestar y manifestarse a las calles. Se desconoce el origen del llamado a la protesta aquí en ciudad Valles sin embargo a nivel nacional también se ha manejado esa misma convocatoria así como en la capital potosina en donde llaman a la población a no adquirir combustible durante la primera semana de enero ante la escases de gasolina que sigue persistiendo. Lo cierto es que la sociedad de Valles, aún es muy apática al exigírsele a salir a las calles lo cual se ha visto ya en anteriores ocasiones en donde, convocados vía Facebook, al final los dirigentes se ven obligados a cancelar las manifestaciones por la falta de apoyo. En ese mismo tema, el empresario y político Francisco José Gómez Faisal afirmó que el panorama para las gasolineras pequeñas que existen en Valles, la región huasteca y en general en todo el país, es muy desalentador para el 2017 por diversas causas. Una de ellas porque el alza de casi dos pesos al litro de la gasolina Magna y del 20% a la Premium, ocasionará que la población consuma menos combustible, compre menos y por consecuencia, los centros de servicios expendedores reporten menos ganancias o incluso perdidas y se verán obligados a cerrar. A ello se suma dijo, que también en el 2017 ya no será una sola empresa la que podrá vender la gasolina como hasta ahora es PEMEX sino que vendrán otras compañías extranjeras a hacerles competencia. Una vez más, por falta de tacto de parte del secretario técnico del Consejo Municipal de Transporte y secretario del Ayuntamiento Luis Fernando González Castañeda, generó molestias con los trabajadores del volante irregulares al impedirles la entrada a la sesión que se llevaba a cabo en el salón de Cabildo Incluso ni los medios de comunicación los dejaba pasar cuando solamente iban a someterse a votación la aprobación o no de 12 nuevas rutas propuestas por Mario Mendoza y de 116 rutas para la otorgación de los famosos permisos temporales de hasta 5 años. Incertidumbre existe entre los comerciantes que conforman el grupo “Artesanos con experiencia” quienes tienen un documento firmado por la Dirección de Comercio a inicios de año en donde, se les permite instalarse a vender en la Plaza Principal hasta el viernes 06 de enero. Sin embargo hace días, les fue indicado que el permiso para vender se les vencía el próximo sábado 31 de diciembre, pero esperan que las autoridades municipales cumplan con lo pactado y no les cambien de último momento las fechas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones