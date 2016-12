Apreciaciones Ciudadanos Alcahuetes, así como nuestras abuelas se referían cuando alguien solapaba alguna situación de sus hijos, y es que en el pasado hubo mucha gente que criticó a Televisa por las denominadas cortinas de humo que generaba cuando el país entraba en crisis. Recordemos la crisis financiera de 1998, que se creó “El Chupacabras” hubo gente que juraba haberlo visto. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Es el entretenimiento uno de los factores de distracción que siempre han existido, y no es que andemos descubriendo el hilo negro, esto siempre ha existido desde antes de Cristo, la antigua Roma por ejemplo. Pero hoy no fue una circunstancia en la que directa o indirectamente las televisoras hayan creado algo o presentado una modalidad que haya generado entretenimiento. Lo que si hubo es la gente que creó el entretenimiento en sus cuentas de Facebook, solo engrosaron la tendencia que alguien insertó a propósito y les pareció gracioso apoyar a una humilde cenicienta campesina que buscaba como cuento de hadas cambiar su modesta fiesta. Lo consiguieron, la información de que en enero incrementarán las gasolinas genera una gran incertidumbre en los precios y uno de mayor impacto es directamente el transporte, el público y el privado. Luego la canasta básica, el incremento en la vivienda, en general esto provocará incremento en todo, veremos cambios significativos o nos tendremos que acostumbrar a cambiar el modelo del auto por uno de menor cilindraje, o venderlo e ir por una motocicleta. Pero esto qué representa para el sector empresarial, cuántos trabajadores se quedarán sin empleo, otros harán doble trabajo para mantener su empleo, el cambio pareciera sencillo, pero lo lamentable es ver como la política envuelve sus intereses para combinarlo con la saciedad del poder. Todos, ni unos ni otros pudieran ser arte del convencimiento nacional que se requiere para sacar adelante al país, tendrá que venir algo más fuerte y quizás surgido de fuera de cualquier instituto político, la gente está convencida que los institutos políticos ya rebasaron cualquier tope de credibilidad y con esta nueva modalidad del internet pudiera surgir un ciudadano distinto que pueda darle certeza y certidumbre al país. Ni AMLO ni el resto del mundo son agentes de buena ventura social, al menos que veamos una realidad de la que se ha venido anunciando, que el PAN, PRD y el PRI conjunten sus canicas para un solo proyecto de nación. Pero ese escenario solo ha sido algo imaginario, alguna tendencia de enemigos con los que juega AMLO para calificarlos en una misma idea. La sociedad es tan cambiante y voluble como lo hemos visto en la esencia en el que se vive el país, pero de que las circunstancias comienzan a demandar más y novedosas tendencias para generar credibilidad por un proyecto de gobierno, es real. En Ixmiquilpan como en el resto del país la incertidumbre es clara, el incremento de los precios son algo que está vaticinado con el incremento de los energéticos, así que en una sociedad que se dedica a la atracción del turismo pues se espera que en la próxima semana santa lo anterior no sea un escenario adverso porque entonces si sería serio el escenario, si se vive del turismo y éste comienza a escasear pues el reflejo será de gran impacto. La otra es que nuestros productores de hortalizas se verán gravemente afectados, pues los energéticos forman parte de todo esto para sembrar, cosechar, para traslado de sus mercancías o cosechas estos tendrán que incrementar los precios para poder sacar algo de ganancias, de por si la producción agrícola vive un problema sustancialmente grave, en el que se observaba que ya no es redituable. Pero así se la han llevado de apretar y apretar el cinturón del pueblo y de trabajar más para producir más, para sacar la alimentación que requerimos, no sabemos si el cinturón aguante y por cuanto tiempo, la incertidumbre crece, ya vemos a los avorazados políticos mandando en redes sociales señalas de paralizar el país, como si eso pudiera sacar adelante al país, eso solo lo afectaría más y es que no es la solución, pero tampoco la sociedad puede dar margen para los fatalistas que buscan cualquier resquicio para incendiar al mexicano contra el mexicano y eso si es una situación en la que debemos de conocer y entender las intenciones de algunos que no van por la vía política sino por la vía del conflicto y el enfrentamiento. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones