Más de una semana sin recoger material

“Mire yo no gano nada con mentirle, pero la verdad ese material ya lleva rato ahí tirado, pareciera que es yeso de algunas reparaciones o no sé la verdad no soy una experta en materiales, pero mi hijo seguido frecuenta esa comunidad para ir a ver a su novia, y generalmente sale en la moto y él me comentó que hace días casi se cae de la moto porque las llantas no agarraron debido a la como arena que está ahí tirada, entonces derraparon las llantas”, explicó.

Exhortó al delegado o a los responsables del “tiradero” de material justo en la curva frente a la primaria que ahí se encuentran a tomar cartas en el asunto para limpiar dicho material y evitar que se provoque un accidente debido a la ”negligencia que han tenido y a la irresponsabilidad ante esta situación”.