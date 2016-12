Usan parada de autobuses como estacionamiento Reportan que no solo se estacionan los automóviles particulares sino tráileres, por más de media hora, lo que expone a los pasajeros a sufrir un accidente. Ixmiquilpan, Hgo.- En una denuncia ciudadana por vecinos del barrio del Bondho, manifestaron su inconformidad debido a que la parada de autobuses que se encuentra en la Huasteca, sirve de estacionamiento para algunos carros particulares, y es que su permanencia en este lugar sobrepasa en la mayoría de ocasiones 30 minutos, generando con esto el entorpecimiento de las colectivas y autobuses que hacen el descenso y acenso de pasaje en esta parada. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Vecinos solicitan a las autoridades que se sancionen a los automovilistas que no respetan este espacio. En una entrevista con Ricardo Pérez, vecino del barrio del Bondho comentó, “esta no es la primera vez que algunos carros particulares se estacionan en esta zona que es de uso exclusivo del transporte público, hay ocasiones que hasta algunos tráileres se estacionan aquí por más de media hora o más, esto causa molestia en los usuarios porque los autobuses al no tener espacio en donde aparcar, descienden el pasaje de forma incomoda quedando el usuario entre el automóvil particular y el autobús, así mismo genera que se junten dos o más autobuses en esa zona; de igual manera a últimas fechas este lugar ha servido como área de descarga ya que algunas camionetas bajan su mercancía, obstruyendo la banqueta”. Ante esta situación, tanto vecinos como usuarios solicitan a las autoridades que se sancionen a los automovilistas que no respetan este espacio exclusivo para transporte público. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Llevan a cabo recorridos guiados Más de una semana sin recoger material En vacaciones reparan piso de plaza principal ASPI iniciará año con proyectos Cables de luz eléctrica, peligro al peatón