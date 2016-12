Carretera Coxcatlán- Axtla se desmorona JEC realizó pésima obra, afirman transportistas que aplicaron asfalto de pésima calidad, a que la carretera a dos meses de su construcción, ya presenta daños. Coxcatlán, S.L.P.- Después de múltiples pretextos de la Junta Estatal de Caminos, y de las presiones que el gobierno municipal tuvo que ejercer para que la carretera Coxcatlán-Axtla de Terrazas fuera terminada, esta a dos meses de finalizada la obra comienza a desmoronarse. Coxcatlán | Coxcatlan 0 Comentarios A dos meses de construcción de carretera, esta se desmorona. A dos meses de que el gobierno municipal y autoridades de diversas localidades presionaran en la Junta Estatal de Caminos (JEC) con residencia en Ciudad Valles, sobre la terminación de la carretera que conduce a Axtla de Terrazas, que durante muchos meses estuvo totalmente abandonada, en el mes de octubre fue “terminada”, pero el día de hoy, se puede apreciar que esta obra fue de mala calidad. Usuarios de esta carretera, indicaron que a un mes de haberla terminado, esta ya presentaba cuarteaduras, que aparentemente había marcado la misma empresa que terminó dicha obra, pero a dos meses, esta ya presenta fuertes daños, por lo que es visible que no se construyó con los materiales adecuados. “Nosotros como transportistas nos damos cuenta que la carretera que según terminaron ya no se encuentra en buenas condiciones, y las imágenes no engañan, las pruebas allí están, no pueden ocultar que nuevamente nos dieron atole con el dedo y únicamente le dieron una resanadita, y el dinero destinado, no terminó en la obra, sino en los bolsillos de alguien más”, exclamaron varios transportistas, pidiendo a las autoridades tomen cartas en el asunto. Transportistas manifestaron que solo aplicaron una resanadita a la carpeta para justificar los trabajos, sin embargo, la rúa ya presenta algunas grietas, debido a que ya se está desmoronando, hechos que afirmaron a simple vista son notorios en algunos tramos. Por lo que piden a las autoridades correspondientes realizar una supervisión de la rúa y tomar cartas en el asunto, antes que agrave más la situación de la rúa. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Registro Civil y Junta de Reclutamiento suspenden actividades Habitantes del ejido Tazáquil compran e instalan luminarias Dependencias municipales iniciaron vacaciones Ayuntamiento realizará cobro de publicidad por regulación del Congreso Juez auxiliar de Tazáquil entregará el cargo