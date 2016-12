Gasolinazo aumentará “el pasaje” advierten Transportistas tolerados ven inevitable el incremento al pasaje, ante advertencia de “gasolinazo”. Huehuetlán, S.L.P.- Transportistas locales y que prestan el servicio en sus diferentes rutas de la zona, anuncian el incremento en las tarifas del pasaje a partir del próximo año. Tan sólo de la ruta Tancanhuitz – Huehuetlán, donde actualmente cobran 10 pesos, prevén que suba a 12; mientras que en la ruta Tancanhuitz – Tanleab, donde el pasajero paga 12, a partir de 2017 pagará 15 pesos. HUASTECA POTOSINA | Huehuetlan 0 Comentarios Transportistas aumentarán el costo de pasaje por gasolinazo Aunque la mayoría del servicio en este rubro es tolerado, los concesionarios refieren que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la que le compete establecer las tarifas, y la temporalidad de los incrementos, lo que de igual forma tiene que analizarse ante el Concejo Municipal de Transporte. En base a declaraciones que operadores del servicio dieron a Zunoticia, el aumento es casi un hecho, aunque no les ha sido confirmado por la delegación regional de la SCT. Consideraron que el alza en las tarifas del servicio deberá que ser necesario ante el “gasolinazo” anunciado una vez comience el 2017. “Si sube la gasolina forzosamente tenemos que incrementar el (costo de) pasaje” argumentó uno de los transportistas en la ruta Tancanhuitz – Tanleab, pues a pesar de transporte tolerado, deben cumplir con una serie de requisitos para poder obtener el permiso y prestar el servicio. Recientemente, Comunicaciones y Transportes les exigió el cambio en el modelo de unidades, las cuales no deben rebasar los 15 años de antigüedad, ya que a partir de enero próximo, los vehículos detectados que incumplan con esa normativa serán decomisados por la dependencia federal. Se contabilizan en Huehuetlán 10 concesionarios en la modalidad de transporte mixto, cinco con camionetas pick up y cinco combis, quienes realizan un gasto anual de 30 mil pesos en promedio, para cumplir con las exigencias de Ley, además del gasto que les representa el cambio en el modelo de las unidades y 200 pesos en promedio que pagan para poder presentar en tiempo y forma sus declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Sin aprovechar módulos turísticos Mayoría de los egresados de ICAT consigue fuente laboral Casi un mes sin agua en zona alta de Huehuetlán Una centena de ciudadanos indígenas no podrán recibir su INE actualizado Programa de Sagarpa ocasiona contaminación al río Huichihuayán