Evaluaran incremento al pasaje el próximo año

Alejandro Amaya representante de los taxistas, dijo que apenas hace un año se autorizó el incremento de un peso al pasaje de Xolol a Tancanhuitz y visceversa, el cual fue aplicado a partir del primero de noviembre del año pasado, “apenas le subimos de 9 a 10 pesos porque desde hace mucho tiempo que no nos autorizaban el incremento y tampoco podemos subirle mucho cuando sabemos cuál es la economía de las familias de este lugar” señaló. Por ello esperan que el incremento a la gasolina no sea tan fuerte como se espera ya que esto originaria plantear otro incremento al pasaje, “el cual la verdad es complicado, la gente no tiene dinero, pero tampoco podemos quedarnos con la misma tarifa si tenemos que pagar además de la gasolina todos los requisitos que nos pide la Secretaria de Comunicaciones y Transportes” aclara. Dijo que sin embargo la propuesta se presentará ante la asamblea durante el próximo año, tras el análisis del incremento y de las ganancias que se puedan originar o no con la tarifa normal.