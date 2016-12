Alcalde Domingo extrae relleno de arroyo para su terreno “Estamos conscientes de que el arroyo se tiene que desazolvar, pero no extraer el relleno para llevarlo a su terreno que tiene en cuatro vientos, que lo compre si quiere meterle a su predio y que deje de andar destrozando las calles, porque todavía dice que no le podemos decir nada porque él nos donó estos predios”: vecinos. Tanlajás, S.L.P.- Desde hace semanas atrás, el alcalde se encuentra sacando relleno del arroyo que pasa por la cabecera municipal, generando destrozos en la calle por donde pasan, sin contar con la molestia hacia los vecinos por el daño que origina a la naturaleza. HUASTECA POTOSINA | Tanlajas 0 Comentarios Maquina sacando el relleno del arroyo para ser sacado del lugar “Estamos conscientes de que el arroyo se tiene que desazolvar, pero no extraer el relleno para llevarlo a su terreno que tiene en cuatro vientos, que lo compre si quiere meterle a su predio y que deje de andar destrozando las calles, porque todavía dice que no le podemos decir nada porque él nos donó estos predios”, señalan molestos vecinos del Barrio “Sol Azteca” de la cabecera municipal. Dan a conocer que diariamente circulan unidades de la administración, las cuales por curiosidad en algunas ocasiones han sido seguidas por habitantes del lugar, quienes se dieron cuenta con todo el material de relleno es instalado en un terreno que tiene y en donde se encuentra llevando a cabo la construcción de una alberca, aseguraron Alfredo Martínez y Rosalba Lárraga. Tras el ir y venir de los vehículos pesados y la maquinaria, la calle que lleva al arroyo, ha quedado destrozada en unos espacios, sin embargo, dicen que no pueden alzar la voz porque el alcalde, Domingo Rodríguez Martell, se molesta y señala “dice que él nos donó, que no podemos decirle nada”, indican. “Dicen que no debe extraer el material del arroyo porque es propiedad federal, pero él dice que es un municipio indígena, en donde la autonomía es mayor que a todos, así que ni quien le diga nada”, puntualizaron. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Siguen en la incertidumbre comerciantes de ser quitados de sus espacios Bajo el mal olor y la humedad viven vecinos del centro Alcalde inauguró puente vado en Sesecamel Se quejan de mala estructura de galera Gestionarán ante funcionarios priistas apoyos para tanlajenses