Siguen en la incertidumbre comerciantes de ser quitados de sus espacios  

Señalaron que hasta el momento no les han notificado el retiro de sus espacios como se había anunciado en el mes de octubre, lo cual asimilaron se derivaba de la remodelación de la calle que comunica con la iglesia, “pero ya están terminándola, solo los detalles y nos están dejando por los días festivos, pero quien sabe el otro año”, comentaron Ángel Cruz y Luis Nicasio. Por separado coincidieron en que el inicio del año podría ser cuando se retome el proyecto por parte de la administración, por lo cual no se encuentran confiados en que se tengan que retirar, “y estamos dispuestos a buscar las alternativas de mejorar la imagen como dicen, pero no al costo de que nos quieran mandar hasta la unidad, dicen que nos van a instalar en la otra calle y entonces por donde va a pasar el camión, son cuestiones que no han visto o no quieren ver que realmente van a afectar”, señaló.