Bancas al quiosco piden al Alcalde Vecinos de la zona centro, piden al Alcalde que rehabilite el quiosco municipal, o al menos se coloquen nuevamente bancas Chapulhuacán, Hgo.- Un llamado al Presidente Municipal Narciso Villanueva Falcón, hicieron vecinos de la zona centro, para que se rehabilite el quiosco municipal, o al menos se coloquen nuevamente bancas, ya que las actuales se encuentran deterioradas y algunas ya hasta fueron retiradas de su sitio. Chapulhuacán | Chapulhuacan 0 Comentarios Algunas bancas fueron retiradas de su sitio, y algunas otras se encuentran muy deterioradas, por lo que la población exige al alcalde la instalación de unas nuevas. Melisa Márquez, vecina de este lugar, mencionó, “le pedimos al presidente que se dé una vuelta por el quiosco, porque la verdad se está deteriorando, no sé si fueron ellos los que quitaron las bancas que había alrededor o si por el uso se despejaron, pero ya no hay donde sentarse, y hasta amontonadas están, y algunas otras se encuentran rotas y oxidadas, y pueden provocar algún accidente”. En el lugar actualmente se encuentra instalado el pino navideño, así como también el nacimiento, sin embargo esperan que una vez que sea retirado, se rehabilite este lugar, el cual es un icono del municipio. “´Pues ojalá que sí lo hagan porque de por si no hay donde ir a sentarse y pasar un rato agradable, y como para que el quiosco este así, pues mejor que consideren mejorarlo, que cambien el color, y que pongan más bancas, porque así como está no dan ganas ni de ir a comerse un elote, porque no hay donde sentarse” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Si hay servicio en presidencia Uso de casco en motociclistas ya es obligatorio: Esmer López Agradecen apoyo para fiestas de Iglesia Vieja Vero Ángeles regresa al PRD Vecinos de la Cruz Verde se quejan de atracos