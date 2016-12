INTEGRARÁN A MÁS MUNICIPIOS A AGENDA PARA EL DESARROLLO

El Coordinador Estatal, Luis Gerardo Aldaco Ortega, señaló que durante el 2016 más de 20 municipios potosinos se incorporaron de manera voluntaria al programa, por tanto se espera que para este 2017 se dé un cambio profundo en los indicadores de Agenda, “no es lo mismo evaluar a municipios de mil habitantes a uno con más de 800 mil personas como es el caso de la Capital de nuestro Estado, así que se requiere de criterios flexibles y acordes a la realidad de cada municipio”.

Por otra parte, explicó que “lo que no se mide no se mejora, y no hay mejor forma de conocer un diagnóstico atinado de cómo se encuentra una administración municipal, sino a través de Agenda para el Desarrollo Municipal”.

Los gobiernos que durante el 2016 participaron el programa fueron: Armadillo de los Infante, Aquismón, Cárdenas, Cerritos, Ciudad Fernández, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Matehuala, Mexquitic de Carmona, Rioverde, San Antonio, San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, San Martin Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab, Santa Catarina, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale, Tamuín, Tanlajás, Tierra Nueva, Venado, Villa de Guadalupe, Villa de Reyes y Xilitla.