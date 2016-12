Apreciaciones El próximo fin de semana será de fiesta no solo en cada uno de los hogares, sino que además las costumbres de los municipios es el llevar a cabo un baile en el cual todos los habitantes puedan divertirse, siendo Tancanhuitz y Coxcatlan quienes dentro dela huasteca centro tengan estas actividades, mientras que en Aquismon aun cuando lo hubieran programado no sería posible realizarlo ante el luto que prevalece en los pobladores creyentes católicos, pero en Tanlajás es otros de los municipios que por tradición lleva a cabo esta actividad y hasta el momento no se ha anunciado evento alguno a los pobladores, siendo la peor de las excusas el no contar con recurso para ello cuando para los habitantes es una tradición que se debe de vivir año con año. Esto no es limitante para las familias del lugar quienes ante ello buscaran otra alternativa como es el acudir al jaripeo que se estará llevando a cabo el domingo en el lienzo charro de la localidad de Quelabitad en donde además se espera la presencia de las escaramusas que ante su recién integración no han sido vistas y serán el gran espectáculo para los conocedores de este deporte. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En cuanto a espectáculos se refiere la administración de Aquismon ya cuenta con lo que será la cartelera de la feria regional Santiago y Santa Ana en su edición 2017 dela cual sin embargo no se quiere adelantar nombre de grupo alguno, esto con el propósito de lograr el cometido y ser única en su edición, lo que causa revuelo es el hecho de que aun cuando serán seis días y se prometen artistas internacionales, es bajo el costo que se maneja por la contratación de los seis grupos en comparación con otros municipios y otros años y hasta con municipios pequeños que solamente llevan a cabo las actividades durante tres días como son Huehuetlan y Coxcatlan y reportan una inversión mayor a la que se anuncia que es de 5 a 6 millones de pesos. Pero además en cuanto a la feria se refiere, los comentarios que se dieron en contra de la administración en cuanto a los juegos gratis, fueron de gran beneficio ya que a partir del próximo año, los juegos serán instalados en lugares estratégicos a fin de que realmente los menores de edad disfruten de las atracciones. En Tancanhuitz un gran esfuerzo tendrá que hacer la administración durante el 2017 si quiere realmente rehabilitar realmente el sistema de drenaje en su totalidad y es que en este sentido ante los años que cuenta, ya son varios los sectores que se deben de rehabilitar y aun cuando es mucho el recurso a invertir, el peor de los problemas es que algunas viviendas fueron construidas después de que se instalara el drenaje, generando con ello que la tubería pase bajo sus viviendas y que no se pueda mejorar en su totalidad el servicio o que en algunas ocasiones los propietarios quieran abusar y cobrar cifras exuberantes porque se puedan llevar a cabo los trabajos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones