Ayer en la tarde en una nueva encerrona realizada entre los aspirantes a la dirigencia del comité municipal del PRI y la delegada especial Margarita Viñas Orta, finalmente surgió el humo blanco y se acordó que la planilla única que encabezará la dirigencia será la de Guadalupe Zavala como presidenta y Eduardo Domínguez del Ángel como secretario general.

En un debate muy cerrado entre quienes figuraban para ocupar el cargo, la decisión se tomó de manera política ya que según manifestaron los mismos participantes todo se hizo en base a un "instinto político", en palabras de la delegada, dejado ver que si bien no respaldan al cien por ciento la figura de la Dama de Hierro, finalmente buscarán que se pueda hacer un trabajo por el partido.

Algo que reconocen las figuras es que el trabajo que viene por delante para la nueva dirigencia no es nada sencillo, y casi representa la rifa del tigre, ya que tienen en sus manos la imagen de un partido señalado a nivel nacional por la sociedad como el responsable de la crisis que se está viviendo actualmente y esto implica tener que volver a sus bases a reconvencer no solo a los simpatizantes sino a los propios militantes.

Una de las novedades es que ahora el consejo político habrá de dar no solamente el visto bueno a la nueva dirigencia, sino a quienes deseen formar parte del comité en las diversas carteras, que se entiende se habrá de realizar por negociación con los grupos que formaron parte del proceso de renovación.

Así mismo se anuncia que será a más tardar el 15 de enero cuando esté en la capital del estado el presidente del comité ejecutivo nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien tomará protesta a las nuevas directivas de toda la entidad, lo que marca el inicio de la campaña del tricolor de cara al proceso electoral del 2018.

La situación en la comunidad de La Peñita sigue siendo complicada para los habitantes del lugar, toda vez que se tenía la esperanza que una vez asistiendo el personal especializado y de Protección Civil del Estado pudieran volver a sus hogares, pero esto no sucedió y al menos no sucederá en lo inmediato, ya que se determinó que se requiere de más estudios.

Esto viene a generar no solo desilusión en los pobladores que se encuentran no solamente incomodos sino en condiciones de hacinamiento y con falta de privacidad, sin embargo se dicen conscientes de que la situación es bastante complicada y corren riesgo al volver a sus casas de que el cerro pudiera deslavarse.

Con el tema del gasolinazo que entrará en vigor a partir del domingo a las 00:00, ya algunas organizaciones han convocado a movilizaciones en contra de los expendios concesionados como una manera de presionar para revertir este incremento, aunque hasta el momento no se ha observado la respuesta de la ciudadanía más allá de las redes sociales donde descargan su frustración.

Por lo pronto ya los transportistas vaticinan un incremento en las tarifas de manera importante equivalente al aumento en el costo del combustible, algo que tendrá que ser autorizado primeramente por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.