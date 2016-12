Apreciaciones Interesante fue el ofrecimiento que dio la empresa SUMEX al Municipio de que ésta sea la proveedora de energía limpia para el funcionamiento del alumbrado público y de dependencias del gobierno local. De entrada, es bueno por el ahorro del 15% que plantea a las arcas la firma ya que el Ayuntamiento eroga al año un monto entre los 18 a los 20 millones de pesos pero habrá que ver las letritas negras del contrato. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios El representante de SUMEX Juan María Romo, señala que el Municipio no podría nada y sería un convenio por lo que resto de la actual administración y usaría las mismas líneas de conducción de la CFE. Esa empresa es la primera según dice su representante, en haber logrado pasar todos los requisitos para hacerle competencia a la CFE después de un monopolio de más de 70 años y en un inicio solo podrá ofrecer su servicio a Municipios más no a casas particulares. Y es que en todo México, abundan las quejas en contra de la CFE por el alto costo de sus tarifas, por los cobros que realiza al momento de hacer alguna reconexión y por lo nada flexible que resulta al momento de querer negociar algún adeudo excesivo por lo cual, el haber abierto el mercado a empresas que compitan con ella será una opción más de donde elegir. Mientras tanto en el caso de Valles, el proyecto se presentó ante el Cabildo y más adelante se analizará y se abrirá la opción para que otras compañías puedan hacer sus ofertas. Esa propuesta fue presentada este jueves en la última sesión de Cabildo de este 2016 y una vez más se desarrolló a puerta cerrada sin permitirse el acceso a los medios de comunicación pese a que por ley, deben ser abiertas no solo a la prensa sino a la población que desee acudir tal y como sucede en el Congreso del Estado. Este jueves una nueva convocatoria de marcha en contra del alza a la gasolina hizo el Frente Potosino Independiente para el próximo lunes a las 09:30 horas. Dicho Frente se conformó el pasado sábado 10 de diciembre y lo integran diversas organizaciones campesinas y sociales por lo cual con esa alianza se espera que pueda juntarse una cantidad buena de personas en esa manifestación pacífica. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones